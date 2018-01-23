"2019'da HDP de kilit rol oynayabilir"

Milli Gazete yazarı Ahmet Yavuz, 11 Ocakta yapılması planlanan HDP kongresinden "bölgeci, marjinal sol yerine, İslami hassasiyetleri olan bir yönetim ve ismin çıkması durumunda HDP'nin, İslami hassasiyetleri yüksek ancak teröre tepkili Kürt seçmenin oylarını çekebileceğini" söyledi. Yavuz, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde diğer bileşenlerin yanında HDP'nin de 'kilit' rol oynayabileceğini kaydetti.

Ahmet Yavuz, "Zeytin Dalı'nın gizli mesajı!" başlığıyla yayımlanan yazısının bir bölümü şöyle:

2019’un kilidi hangi kongrede?

En son ırkçılık tartışmasıyla gündemde olan HDP, 11 Şubat’ta kongre yapıp, genel başkanları değiştirecek. Bir ara Türkiyelileşmek diyerek marjinal sol Türk çevrelere açılan HDP’de bir değişiklik olacak mı? Kürtçülük, marjinal solculuk veya İslamcı geçmişi olanlar mı etkili olacak?

HDP Kongresi, bir puanın bile önem taşıdığı 2019 için önem taşıyor.

Çünkü AK Parti-MHP İttifakı’na, daha önceki ittifaklarda olduğu gibi Müslüman Kürt oylarından tavır alan bir kesim olabilir mi?

Eğer, çok az da olsa belirli bir potansiyel ortaya çıkarsa bu oylar hangi partiye yönelir?

Eğer HDP kongresinden bölgeci, marjinal sol yerine, İslami hassasiyetleri olan bir yönetim ve isim çıkarsa, İslami hassasiyetleri yüksek ancak teröre tepkili Kürt seçmenin oylarını çeker. Bu durumda 2019 için, diğer bileşenlerin yanında HDP de kilit rol oynayabilir.

HDP çıldırdı!

HDP, 11 Şubat’taki kongresi için bir milyon davetiye hazırladı. Avrupa’dan Amerika’ya, Güney Afrika’dan Vietnam’a düşünür, aktivist, yazar, parlamenter, siyasi partiler dahil dünyanın dört bir etrafına göndermiş. Noam Chomsky, FHKÖ Üyesi Leyla Halid, İngiltere İşçi Partisi Başkanı Corbyn bunlardan bazıları. Türkiyelileşme yetmedi, ‘cosmos’laşıyor!