2019'da ekonomide öne çıkan riskler neler?

Berenberg Başekonomisti Holger Schmieding, küresel ekonomiyi 2019’da bekleyen riskleri değerlendirdi. 2019'da global ekonominin yüzde 2,7 büyümesini beklediğini kaydeden Schmieding, İtalya ve Brexit'e ilişkin belirsizliklerin azalabileceğini ancak politik popülizm ile korumacılığın iki büyük risk olmaya devam edeceğini ifade etti.

Bölgede ücret artışlarındaki ılımlı yükselişin çekirdek enflasyonu yukarı taşıyacağını ancak bunun kademeli bir şekilde olacağını belirten Schmieding, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faizleri 2019 sonunda artırabileceğini kaydetti.

ABD'de büyüme hızı sürdürülebilir

Berenberg ABD, Amerika ve Asya Başekonomisti Mickey Levy de ABD'de büyüme hızının sürdürülebilir olduğunu ifade ederek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında normalleşmeyi yavaşlatacağını ve 2019'da buna ara verebileceğini söyledi.

Mali ve düzenleyici reformların ülke ekonomisi için olumlu taraflar, hisse senedi piyasasındaki düzeltmelerin de ekonomik güveni zedelediği için risk oluşturduğunu belirten Levy, 2019'da ABD'de büyümenin yüzde 2,8, enflasyonun da yüzde 2,2 olacağı öngörüsünde bulundu.

Ticaret savaşlarında tansiyonun yükselmesinin Çin'e ABD'den daha fazla zarar verebileceğini kaydeden Levy, Çin'de yapılabilecek politik yanlışların Çin piyasalarını sarsabileceğini söyledi.