2019 yılında opera ve bale seyircisi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, opera ve bale salonlarında oynanan eser sayısı azalmasına karşın, seyirci sayısı yüzde 10 artarak 322 bin 189'a yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin opera, bale, orkestra, koro ve topluluk istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 2019'da Opera ve Bale Genel Müdürlüğü'ne bağlı opera ve bale gösterisi 6 ilde yapılırken, ülke genelinde Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı 6 orkestra, 13 koro ve 9 topluluk faaliyet gösterdi.



Opera ve bale seyirci sayısı 2018-2019 sezonunda, bir önceki sezonuna göre yüzde 10 artarak 322 bin 189 oldu. Opera ve bale salonlarında oynanan eser sayısı, önceki sezona göre yüzde 11,4 azalarak 179'a geriledi.



Bunların 84'ünü yerli, 95'ini ise yabancı eserler oluşturdu. Yerli eserler 287, yabancı eserler 327 kez sergilendi. Yabancı eserleri 176 bin 21 kişi, yerli eserleri ise 146 bin 168 kişi izledi.

Orkestra, koro ve topluluklarda seyirci sayısı 2018-2019 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 20 azalarak 275 bin 343 oldu. Orkestra seyirci sayısı geçen sezona göre yüzde 19,1 azalarak 142 bin 153'e, koro seyirci sayısı yüzde 14,4 azalarak 50 bin 671'e, topluluk seyirci sayısı ise yüzde 24,4 azalarak 82 bin 519'a düştü.

2 bin 416 sanatçı görev aldı

Opera ve Bale Genel Müdürlüğü'ne bağlı opera ve balelerde, 2018-2019 sezonunda, misafir sanatçılar dahil 2 bin 416 kişi görev yaptı. Görev alanların yüzde 44,1'inin kadın çalışanlar olduğu görüldü.



Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı orkestralardaki 343 sanatçının 42'sini, korolardaki 622 sanatçının yüzde 37,6'sını ve topluluklardaki 380 sanatçının yüzde 26,6'sını kadın sanatçılar oluşturdu.