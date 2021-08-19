2019 yılında kaba inşaatı tamamlanan ‘Ege'nin en büyük camisinde’ inşaat durdu; CHP'li Sertel: Neden durdu, açıklasınlar

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Konak’ın Mersinli Mahallesi’nde “Ege'nin en büyük camisi olacak” denilerek 2017’de temeli atılan ve 2019 yılında kaba inşaatı tamamlandıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilen 15 bin kişi kapasiteli Ulu Cami'nde inşaatın durduğunu belirterek "Ege'nin en büyük camisi olacak diye nutuk atanlar şimdi nerede? Madem başladınız, bitirin" dedi.

ANKA’da yer alan habere göre, Nevvar-Salih İşgören Vakfı kurucusu Salih İşgören'in, başbakanlığı döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a söz verdiği dev caminin yapımına, 2017 yılının ağustos ayında başlandı. Konak'ın Mersinli semtinde, 20 bin metrekarelik alanda inşa edilen 15 bin kapasiteli Nevvar-Salih İşgören İzmir Ulu Cami'nin, 100 milyon liraya mal olacağı açıklandı. Ege Bölgesi'nin en büyüğü olacağı açıklanan caminin kaba inşaatı, 2019 yılının sonlarında tamamlandı. Protokol gereği kaba inşaat tamamlandıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilen caminin yapımı, bu tarihten sonra durdu. Osmanlı ve modern mimariden izler taşıyan, 43 metre kubbe genişliğinin yanı sıra 92 metrelik 4 minareye sahip olacak camide, bir yıldır çivi dahi çakılmadı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile AKP Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın yapım sürecini yakından takip ettiği cami, şimdilerde etrafı girişe kapatılarak bir güvenlik görevlisinin gözetimine bırakıldı.

CHP'li Sertel: Neden durdu, açıklasınlar

Atila Sertel, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sorumluluğunda Nevvar-Salih İşgören Vakfı tarafından yaptırılan ve Duygu Mühendislik'in inşaatını yürüttüğü caminin neden yarım kaldığını sordu.

Sertel, şunları söyledi:

"2019 yılının üzerinden 2 yıl geçti, bir çivi dahi çakılmıyor. Ne için durdu bu inşaat, gerekçesi nedir? Çok büyük bir cami olarak İzmir’e kazandırdıklarını söyleyenler, temel atım günü nutuk atanlar, inşaat sırasında gelip inşaatı denetleyenler, Ege'nin en büyük camisi olacak diyenler şimdi nerede? Çok büyük camiler yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Bu bölgede 15 bin kişilik bu caminin gereği var mıydı? O ayrı bir tartışma konusu ama mademki yaptınız, bitirin. Buradan çağrıda bulunuyorum. Özellikle AKP İzmir Milletvekili Hamza Dağ, vakıfla diyalog kurup burasıyla çok ilgilenmişti. Herhalde Hamza Dağ da unutmuştur bu caminin inşaatını. Çünkü unutmasa inşaat devam ederdi.

“Üç kuruma asla din alet edilmemeli”

2023’te seçim döneminde mi açacaklar, onu da merak ediyorum. Seçim yatırımı olarak mı kullanacaklar? AKP ne yazık ki yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkede hala insanları ayrıştırıp ötekileştiriyor. Dini siyasete alet ederek, yüce dinimizi oy için siyasete alet ederek yol almak istiyorlar. Bu son derece yanlış. Üç kuruma asla din alet edilmemeli. Orduya, eğitime ve siyasete din sokulmamalı. Türkiye’nin kalkınması için yapılan yatırımlar konuşulmalı."