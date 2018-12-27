2019 yılı hac kurasına 2 milyon 213 bin 835 aday katılacak

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA\'da, 2019 yılı hac kura çekimi yarın Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş\'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. 2 milyon 213 bin 835 adayın yer alacağı kurada 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak.

Hac görevini yerine getirmek için başvuruda bulunan 2 milyon 213 bin 835 aday için yarın kura çekilişi yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Salonu\'nda düzenlenecek törende kuralar elektronik ortamda çekilecek. Hacı adayları, kayıt yaptırdıkları iller bazında \'oda tercihli\' veya \'otel tercihli\' hac konaklama türlerinde sıralamaya konularak kuraya dahil olacak. Kura sonucunda asil ve yedek tasnifinin yapılmayacağı, Diyanet ve acente ayırımına da gidilmeyeceği belirtildi.

Kura sonucunda 80 bin kişi kutsal topraklara gitmeye hak kazanacak. Sonuçlar adayların cep telefonlarına mesajla gönderilecek. Hacı adayları, kura sonuçlarını yarın saat 23.00\'ten itibaren internet ortamında da görebilecek. Kurada kesin kayıt hakkı kazananlar 2-11 Ocak 2019 tarihleri arasında kayıtlarını yaptıracak. Belirlenen sürede kayıt yaptırmayanların yerine hac konaklama türlerine göre kura sırası gözetilerek 17-25 Ocak 2019 tarihleri arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıt alınacak.

Öte yandan, 2007-2019 yılları arasında kayıt yaptırıp daha önce hiç hacca gitmemiş şehit annesi, babası, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazi ve eşleri kurasız olarak hacca gidecek.