2019 yerel seçimleri: İyi Parti en az 2 büyükşehir istiyor, CHP ‘sızdırmalardan' rahatsız

*Ayşe Sayın

Siyasi partilerin 24 Haziran seçimlerindeki ittifakları yerel seçimlere taşıma girişiminde bu hafta son dönemece girildi. Cumhur ittifakı ortakları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin biraraya gelerek işbirliğine son noktayı koymaları beklenirken, gözler CHP ve İyi Parti liderlerinin geçen cumartesi günü (8 Aralık) kamuoyundan gizli yaptıkları görüşmenin içeriğine çevrildi.

TBMM Genel Kurulu'nda, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk bütçesi görüşülürken, Meclis kulislerinde ise tüm gün CHP ile İyi Parti'nin ittifak görüşmelerinin nasıl sonuçlanacağı sorusuna yanıt arandı.

Bütçe görüşmeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan dışındaki bütün siyasi parti liderleri Meclis'teydi. Ancak bütçe görüşmelerini bir süre locadan izleyen ve bir süre Meclis kulisinde partili milletvekilleriyle sohbet eden Meral Akşener de, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da hafta sonu yaptıkları görüşmelere ilişkin gazetecilere açıklama yapmak istemedi.

İyi Parti: Ankara'da ısrarlı değiliz ama Yavaş olsun

İyi Parti kaynaklarından yansıyan bilgiye göre Akşener, Ankara ısrarından vazgeçtikleri mesajı vermelerine karşın, Kılıçdaroğlu'na, "Ancak seçime CHP adayıyla gidilmesi halinde" kendi tabanlarını da ikna edebilmek için Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi tavsiyesinde bulundu.

Parti yöneticileri, Ankara'nın CHP'ye bırakılması karşılığında tek bir büyükşehirle yetinilmesinin mümkün olmadığını, Manisa, Denizli, Antalya'nın da aralarında bulunduğu illerden en az ikisinin kendilerine bırakılması gerektiğini ifade ediyorlar.

Oy oranlarını dikkate alarak İstanbul'da iddiaları olmadığına işaret eden parti kaynakları, CHP'nin adayı olarak konuşulan Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, AKP'nin adayı olması beklenen Binali Yıldırım karşısında "zayıf kalacağı"na dikkat çekiyorlar. İyi Parti kanadının, parti tabanına ters gelmeyen bir isim olmakla birlikte İmamoğılu'nun "tanınırlık" sorunu olabileceği konusundaki endişelerini de CHP'ye ilettiği belirtiliyor.

CHP neden rahatsız?

İki liderin hafta sonu yaptığı gizli görüşmenin basına sızmasının ardından kulislerde, iki ismin bir kaç gün içinde, en geç hafta ortasında biraraya geleceği ve uzlaşma sağlanırsa seçim işbirliği koşullarını kamuoyuna deklare edeceği kulislere yayıldı.

CHP'de Kılıçdaroğlu'na yakın üst düzey bir yönetici ise İyi Parti kanadından yapılan "sızdırmalardan" rahatsız olduğunu belirtirken, ittifakın geleceği konusunda o kadar da umutlu konuşmadı. Gelinen noktayı değerlendiren sözkonusu yönetici, "Aslında bu bir seçim işbirliği ve geldiğimiz noktada sadece Ankara değil, birçok yerde düğümlenme var ve şu ana kadar çözülebilmiş değil. İşin açıkçası biz bir paket üzerinden konuşuyoruz, yani Ankara veya başka il üzerinden değil bir paket üzerinden konuşuyoruz ve isimler üzerinden konuya bakmıyoruz. Ancak karşı taraftan aynı yaklaşımı görmüyoruz ve sıkıntı da bu yaklaşım farkından kaynaklanıyor" görüşünü dile getiriyor.

CHP'li kaynak, "İki lider kamuoyuna bu hafta ortak açıklama yapar mı?" sorumuza ise, "Eğer birkaç gün içinde uzlaşma sağlanamaz ve bu engeller aşılamazsa, ortak açıklama yapılamayabilir, çünkü ittifak olmayabilir. İttifak olur mu, olmaz mı derseniz, buna 'ha-vet' (hem hayır, hem evet) diyebilirim," sözleriyle, ittifakın geleceğine ilişkin belirsizliğe işaret etti.

CHP'nin yaptığı analizlere göre, CHP'nin güçlü olduğu yerler dahil, İyi Parti'nin adayına destek vermeleri halinde, hiçbir büyükşehirde seçimin kazanılması mümkün değil. Parti kaynakları Akşener'in ve partisinin bu seçimleri partisinin kalıcılığı açısından bir sınav olarak gördüğü ve eğer bir büyükşehir belediyesi alınmazsa, parti içinde zor durumda kalacağı mesajı verdiğine de dikkat çekerek, genel ilkelerde anlaşılması halinde Ankara olmasa bile, ittifakın kazanabileceği bir ilin İyi Parti'ye bırakılabileceğini ifade ediyorlar.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İyi Parti ile yaşanan krizin aşılması için son bir hamle yaptı ve Ankara'nın İyi Parti'ye bırakılması kararı aldı. Kılıçdaroğlu, bütçe görüşmeleri sonrasında Mansur Yavaş'la görüşerek, İyi Parti'den Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmasını önerdi. Yansıyan ilk bilgilere göre Yavaş'ın İyi Parti adaylığına sıcak bakmamakla birlikte, düşünmek için süre istediği belirtiliyor.

"CHP'de Ankara için Cengiz Topel Yıldırım'ın ismi konuşuluyor"

Mansur Yavaş seçeneğinin devre dışı kalması üzerine iki parti kurmayları yeni isim arayışına girdi. Bu kapsamda CHP içinde adı adaylık için geçen ve geçen hafta Meral Akşener'le de görüşen Cengiz Topel Yıldırım'ın ön plana çıktığı belirtiliyor

İttifak olmazsa ne olur?

İttifak olmaması halinde CHP'de genel hava, Ankara'da partili bir adayını çıkarması yönünde. Birçok parti yöneticisi veya milletvekili, ittifak dışında Mansur Yavaş'ın aday gösterilmesi halinde, Parti Meclisi'nden adaylık vizesi almasının zor olacağını savunuyor. CHP, İyi Parti ile ittifak olmaması halinde partide olan belediyelerin çok az fireyle yeniden kazanılabileceği hesabını da yapıyor.

Bahçeli'nin ittifak hesabı: En az yüzde 52

Muhalefet ittifakı ile ilgili kulislerin yanı sıra gözler bir yandan da artık iki liderin buluşmasıyla kamuoyuna resmen deklare edilmesi beklenen Cumhur ittifakı cehpesindeydi. Bu konudaki dikkat çekici açıklamalar ise TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerini neredeyse baştan sona izleyen MHP lideri Bahçeli'den geldi. Meclis kulisinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, bir yandan TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylığına "başımızın üstünde yeri var" diyerek destek verirken, adaylık sürecinde Meclis Başkanlığı'ndan istifasına gerek olmadığını belirterek, AKP'nin elini rahatlattı.

"Bahçeli jest yorumlarına katılmıyor"

Bahçeli, AKP'nin Osmaniye'de aday çıkarmayarak kendisine "jest yaptığı", 6 ilin partisine bırakıldığı yönündeki yorumlara ise katılmıyor. İki parti heyetinin 30 il üzerinden ittifak görüşmelerini yürüttüğünü, MHP'nin 3 büyük ilde aday çıkarmama kararıyla bu sayının 27'ye indiğini kaydeden Bahçeli, "Efendim işte ittifak yapılıyor size jest falan diyorlar. Öyle bir şey yok. 51 ilin kapsamı içinde dolasıyla AKP'de çıkartabilir biz de çıkartabiliriz. Biz de ilan ettik kendi adayımızı, mevcut belediye başkanımızı o sebeple AKP'nin 'Osmaniye'yi dışarıda tutuyorlar' diyerek jestin içine dahil etmeleri doğru değil" görüşünü dile getirdi.

Bahçeli kendilerinin olaya "jest" yaklaşımıyla değil, "cumhur ititfakı ruhuyla baktığını, cumhur ittifakı nerede kazanacaksa kendilerinin de orada olacağını" vurguladı. Bahçeli kendine özgü kaleme aldığı formülü gazetecilere göstererek, cumhur ittifakının yerel seçim oy hedefini ise "yüzde 52'nin üstü" olarak ilk kez deklare etti.

AKP'nin oy hesabı ne?

İstanbul ve MHP ile ittifak yapılacak 6 il dışında 74 ilde adayını ilan eden AKP ise yılbaşına kadar bütün adaylarını ilan etmeyi planlıyor. İlk kez 31 Mart yerel seçimlerinde ittifak nedeniyle bazı il ve belki ilçelerde de aday çıkarmayacak olan AKP'de, aday çıkarılmayan illerde seçmenin nasıl sandığa götürüleceğine ilişkin de hesapla yapılıyor.

AKP'li bir parti yönetcisi ülke genelindeki oy oranı hesabında daha önceki yıllarda büyükşehirlerde, kazanan başkanın oyu, illerde ise il genel meclisi oyları üzerinden hesabın yapıldığına dikkat çekerek, "Şimdi bazı büyükşehirlerde biz, bazılarında MHP aday çıkarmayacak, bu durumda aday çıkarmayan partinin oyları nasıl hesaplanacak. Aynı durum muhalefet ittifakı için de sözkonusu olacak" görüşünü dile getiyor.

AKP'li yöneticiye göre ittifak yapılan illerde partilerin oy hesabının belediye meclis üyeliği seçiminden çıkan oy oranına göre yapılması gerekiyor. AKP'nin aday çıkarılmayan yerlerde seçmeninin sandığa gitmesini sağlamak için de bu oy hesabını ön plana çıkarması bekleniyor.