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Spor

2019 UEFA Süper Kupa finali Vodafone Park'ın!

Son Süper Kupa finali Üsküp'te oynanmıştı

20 Eylül 2017 19:43

UEFA Yönetim Kurulu, İsviçre'nin Nyon kentinde yaptığı toplantı sonucu 2019'da düzenlenecek olan UEFA Süper Kupa finalinin, Beşiktaş'ın stadı olan Vodafone Park'ta oynanmasını kararlaştırdı.

UEFA, 2019 sezonu sonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonunu karşı karşıya getirecek olan final karşılaşmasının Dolmabahçe'de yer alan Vodafone Park'ta oynanmasını kararlaştırdı.

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonunu karşı karşıya getiren maç, Makedonya'nın Üsküp kentinde oynanmıştı.

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