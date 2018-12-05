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Kültür-Sanat

2019 Oscar Töreni'ni komedyen Kevin Hart sunacak

91. Oscar Ödül töreni ABD'nin Los Angeles kentinde, 24 Şubat'ta düzenlenecek

05 Aralık 2018 14:11

ABD'nin Los Angeles kentinde,  24 Şubat'ta düzenlenecek olan 91. Oscar Ödül töreninin sunuculuğunu ABD'li oyuncu ve komedyen Kevin Hart yapacak.

ABD'li oyuncu ve komedyen Kevin Hart, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, uzun zamandır hayalini kurduğu Oscar ödül töreninin sunucusu olarak seçildiğini duyurdu.

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada da "Hart'ın aileye katılmasından memnuniyet duyulduğu" belirtildi.

2019 Oscar ödülleri, 24 Şubat'ta ABC kanalında canlı yayınlanacak ödül töreninde sahiplerini bulacak.

Hart, "Ride Along (Zor Biraderler)", ''Jumanji: Welcome to the Jungle (Jumanji: Vahşi Orman)" ve "Night School (Akşam Okulu)" filmleriyle üne kavuşmuştu.

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