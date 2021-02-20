2019 listesi yayımlandı; Malta’dan vatandaşlık alanların sayısı artıyor

Malta Cumhuriyeti, Resmi Gazetesi’nin 31 Aralık 2020 tarihli sayısında 2019 yılında Malta’dan vatandaşlık almaya hak kazanan 3 bin 170 kişinin isimlerini yayımladı. 2019 yılında Malta’da yabancılara vatandaşlık verilmesini sağlayan ve tam ismi Citizenship by Investment (Yatırım ile Vatandaşlık) olan programla 45 Türk Malta vatandaşlığı almaya hak kazandı.

Sözcü’de yer alan habere göre, Hızlı moda markası Koton’un Yönetim Kurulu Yılmaz Yılmaz ve eşi Gülden Yılmaz ile kızları Deniz Yılmaz ve oğulları Ege Yılmaz, sahibinden.com adlı seri ilan ve alışveriş sitesinin kurucusu ve sahibi Taner Aksoy ve ailesi, Gen İlaç’ın sahibi Abidin Gülmüş, Habib Cem Bahadır ve eşi Mine Bahadır, Emir Bahadır Malta vatandaşlığı alan isimler arasında.

2019’da Malta’dan vatandaşlık alan isimler şöyle:

Abidin Gülmüş, Ahmet Alkan Çelik, Ahmet Altay Çakmak, Ahmet Zeki Toygar, Alya Nur Çelik Aslıgül Armağan, Balamir Koç, Bahadır Ömer Koç, Çağla Hamide Duru, Cem Kutal, Damla Aksoy, D. Sabri Ataker, Deniz Yılmaz, Duru Deniz, Eda Gülmüş, Efehan Duru, Ege Yılmaz, Ela Aksoy, Emir Bahadır, Fatih Çağatay Çakmak, Fatma Kırkaç, Habib Cem Bahadır, Hatem Tayyar Duru, İbrahim Kırkaç, İbrahim Ataker, İsmail Erkan Çelik, Lidya Ataker, Mesut Çakmak, Mila Canan Çelik, Miray Çelik, Mine Bahadır, Murat Koç, Murat Armağan, Mürsel S. Ali, Seza Aksoy, Şükriye Gülden Yılmaz, Tamer Çelik, Tanem Aksoy, Taner Aksoy, Tarık Ataker, Yasemin Toygar, Yılmaz Yılmaz, Yılmaz Külahçıoğlu, Zeynep Çakmak ve Zeynep Erkunt Armağan

Malta vatandaşı nasıl olunuyor?

Malta Ulusal Kalkınma ve Sosyal Fonu’na geri almamak koşuluyla 650 bin Euro tutarında katkı yapılması şartı ile yatırımcılar 12 ay bitiminde Malta Vatandaşlığı ve Avrupa Birliği pasaportuna sahip olabiliyor.