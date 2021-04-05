2019'da lösemi teşhisi konan Japon yüzücü Ikee, 4x100'de birinci oldu; Tokyo Olimpiyatları'na katılmaya hak kazandı

Lösemi teşhisi öncesinde Japonya'nın Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda madalya umudu olan Rikako Ikee, 2024 Paris Olimpiyatları için çalışmalarına devam ederken 4x100 karışık yarışında elde ettiği dereceyle Tokyo Olimpiyatları'nda yarışmaya hak kazandı.

57.77'lik derecesi sonrasında gözyaşlarını tutamayan ve rakiplerinin tebriklerini kabul eden 20 yaşındaki yüzücü, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Ikee, "4x100'de kazanabileceğimi asla düşünmemiştim. 5 yıl önceki olimpiyatlar elemelerine göre kendime daha az güveniyordum. kazanmanın uzak bir gelecekte yaşanabilecek bir şey olduğunu düşünmüştüm" diye konuştu.

2024 Paris Olimpiyatları için yarışmak istediğini daha önce duyuran Ikee, Endonezya'da düzenlenen 2018 Asya Oyunları'nda altı altın madalya kazanmış ve bunu başaran ilk yüzücü olmuştu.