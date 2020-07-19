2019'da 2 bin 688 orman yangını çıktı, 11 bin hektar alan kül oldu

Orman yangınlarında geçen yıl 11 bin hektar alan kül oldu. Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2019'da çıkan yangınların yarısının nedeni bilinmiyor. Yüzde 33'ü ise, ihmal sonucu çıktı.

2019'da 2 bin 688 orman yangını çıktı. Büyüklüğü 15 bin 417 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 11 bin 332 hektar alan kül oldu.

Milliyet Gazetesi'nin Orman Genel Müdürlüğü’nün 2019 yılı istatistiklerinden derlediği habere göre, yangınların yüzde 49’u 'faili meçhul' kalırken, yüzde 33’ü sigara, piknik gibi ihmal içeren nedenlerle çıktı.

Bu ihmaller, 6 bin 529 hektar ormanı yok etti. Yangınların yüzde 5’i ise kasıtlı olarak çıkarıldı.

2019’da en çok orman yangını 264 yangın ile Muğla’da çıkarken, en büyük zarar 146 ormanın yandığı İzmir’de yaşandı.

Türkiye’de yanan orman alanlarının yüzde 43’ü İzmir’deydi.

2019 yılı itibarıyla Türkiye’deki toplam orman alanı, 22 milyon 740 bin 297 hektara ulaştı.

Son 4 yılda sadece yüzde 1 virgül 7 büyüme gerçekleşti.