2019 Cumhurbaşkanlığı ödeneği 2.8 milyar liraya çıkarıldı

Dolar kurundaki hareketlilik, Türk Lirası'ndaki değer kaybı ve ardı ardına gelen zamlar nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan vatandaşlara tasarruf çağrısında bulunurken yeni ekonomi planı buna uymadı. Geçen yıl yayımlanan planda, 2019 yılı için Cumhurbaşkanlığı’na 1 milyar 50 milyon lira ödenek verilmesi öngörülürken yeni planda bu miktar 2.8 milyar liraya çıkarıldı.

Eski planda Cumhurbaşkanlığı’na 2020 yılı için 2.9 milyar lira ayrılırken, yeni planda 2020 için ayrılan ödenek 2.8 milyar lira oldu. Saray’ın 2021 yılı ödeneği ise 3 milyar 91 milyon liraya çıkacak.

Cumhurbaşkanlığı’nın 2019 personel giderleri 137.2 milyon liradan, 278.6 milyon liraya çıkarıldı. Mal ve hizmet alım giderleri kapsamında tedavi ve ilaç giderleri için 3 milyon lira, ‘diğer’ giderler için de 1.1 milyar lira olmak üzere toplam 1 milyar 158 milyon 751 bin lira ödenek ayrıldı.

‘Diğer’ giderlerin ne olduğu ise açıklanmadı. Gelecek yıl Cumhurbaşkanlığı’nın cari transferleri 401 milyon lira, sermaye giderleri de 950 milyon lira olacak.