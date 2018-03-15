2018'in ilk iki ayında 250 Türk Yunanistan'da iltica talebinde bulundu

2018 yılının Ocak ve Şubat aylarında Yunanistan’a giriş yapan 250 Türk vatandaşının iltica talebinde bulunduğu kaydedildi.

Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı İltica Dairesinin sunmuş olduğu son güncellenmiş (8/3/2018 tarihli) verilere göre 2017 yılında Yunanistan’da iltica başvurusu yapan Türklerin sayısı 1.827’ye ulaştı. Yunanistan’da şu anda 38.651 kişinin iltica başvurusunda bulunduğu kaydedilirken bunlardan 10.343’ünün Suriye, 6.573’ünün Afganistan, 6.000’inin Irak, 4.607’sinin Pakistan ve 11.128’inin diğer ülkelerin vatandaşları olduğu açıklandı.

Azınlıkça'dan yer alan habere göre, 2017 yılında toplam 58.661 iltica başvurusu yapılırken, 2018 yılının ilk iki ayında bu rakam şimdiden daha 8.815’e ulaşmış durumda. En çok iltica başvurusu Suriye, Pakistan ve Afganistan vatandaşlarından gelirken, bu üç ülkeyi Irak, Arnavutluk, Bangladeş, İran, Gürcistan ve Filistin vatandaşları izliyor.

2017 yılında 9.316 kişiye iltica hakkı ve 1.041 kişiye koruma verilirken, 2018 yılının ilk iki ayında ise 1.874 kişiye iltica hakkı ve 254 kişiye koruma verildi. Başvuruları en çok karşılananlar arasında %99,6 ile Suriye ve %95,4 ile Filistin vatandaşları yer alıyor.