2018'i dijital dönüşümde seferberlik yılı ilan eden Teknosa 60 milyon liralık yatırım yapacak

İSTANBUL, (DHA)- DÜZENLEDİĞİ basın toplantısı ile 2018 yılına dair hedeflerini açıklayan Teknosa, 60 milyon liralık yatırım yapacağını ve 2018\'i \"dijital seferberlik yılı\" ilan ettiğini açıkladı. Geçtiğimiz yılın da değerlendirildiği toplantıda firmanın, 2017\'de 3.4 milyar liralık ciro elde ettiği ve aynı mağazalarda yüzde 17 büyüme ile 20 milyon lira net kara ulaştığı belirtildi.

Toplantıda konuşan Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu, 2018 yılında yatırımlarını ikiye katlayacaklarını ve hedeflerinin ‘mükemmel müşteri deneyimi’ olduğunu söyledi. Teknolojinin önemli bir değeri temsil ettiğini belirten Köseoğlu, \"Teknosa’da insan kaynağı ve teknoloji odaklı yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 2017 yılındaki yatırımımızı bu yıl ikiye katlayıp 60 milyon liraya çıkarıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da sektörde öncü, oyun kurucu konumumuzu sürdürmeye kararlıyız\" dedi.

\"TÜRKİYE’NİN DİJİTALLEŞME ATAĞINDA TEKNOLOJİYE ERİŞİMİ KOLAYLAŞTIRACAĞIZ\"

Perakende sektöründe müşteri her zaman merkezde olsa da teknolojinin oyuna dahil olmasıyla bu durumun farklı bir boyuta taşındığını belirten Köseoğlu, “Mağazalarımız ve internet sitemizde ağırladığımız müşterilerimiz, dijital dünyadaki gücümüz ve iş ortaklarımız ile çok güçlü bir ekosisteme sahibiz. Müşteriye daha fazla temas edebilmek, tüm kanallarımızda mükemmel müşteri deneyimi sunmak ve yeni müşteriler kazanmak için teknolojinin olanaklarından faydalanıyoruz. Bu çerçevede başta e-ticaret, mobil teknolojiler olmak üzere veri yönetimi ve büyük veri, müşteri ilişkileri yönetimi, mobil ödeme sistemleri, nesnelerin interneti (IoT) ve yapay zeka alanında fırsatları değerlendiriyoruz. 2018 yılında hedefimiz, fit ve çevik organizasyonumuzla karlı şekilde büyümek. Türkiye’nin dijitalleşme atağında teknolojiye erişimi daha da kolaylaştırmak için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

Geçen yıl omnichannel (çoklu kanal) stratejileri doğrultusunda müşterilerine her kanaldan kesintisiz hizmet sunmaya odaklandıklarını, müşteri deneyimini 360 derece ele alarak yenilikçi hizmetlerini derinleştirdiklerini belirten Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, \" Teknosa olarak 3.4 milyar liralık bir ciro, aynı mağazalarda yüzde 17\'lik büyümeyle yılı kapattık. Bu, verimliliğimizi de etkilediği için yılı 20 milyon liralık net karla kapamayı başardık.\" dedi.

EN FAZLA BÜYÜME CEP TELEFONLARINDA

Tüketici teknolojisi ürünleri satışlarının 2017 yılında ciroda yüzde 16 arttığını dile getiren Gürcan, \"Akıllı telefonlar tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hala büyümenin sürükleyicisi konumunda. 2017 yılında Türkiye’de akıllı telefonların hakim olduğu telekom kategorisi yüzde 19 büyürken, pazardan yüzde 42’lik bir pay aldı. Büyük beyaz eşya ÖTV indirimi etkisiyle yüzde 21, tüketici elektroniği ve küçük ev aletleri yüzde 11 büyüdü. Bilgi teknolojileri kategorisindeki satışlar ise uzun bir aradan sonra oyun özellikli ürünlere talep nedeniyle yılı yüzde 2.5 seviyesinde artış ile tamamladı” diye konuştu.

\"MÜŞTERİLERİMİZİN YÜZDE 76\'SI MAĞAZALARA GELMEDEN İNTERNETTE ARAŞTIRMA YAPIYOR\"

Teknoloji alışverişi yapan kitlenin yüzde 64\'ünün çoklu kanal kullandığını ifade eden Gürcan, \"Bu oran bizim müşterilerimizde ise yüzde 76. Yani kişi almayı düşündüğü ürüne önce internetten bakıyor ardından mağazalara gidiyor. İnternetin çok önemli yer kapladığı ülkelerde bile mağaza deneyimi hala çok değerli. Özellikle teknoloji ürünlerinde müşteriler ürünlere dokunmak, satış danışmanından bilgi almak için mağazaları önemsiyor. Biz de bu durumu gözeterek mağazalarımızda müşterilerimizin daha keyifli vakit geçirebilecekleri yatırımlar yapmaya devam edeceğiz\" dedi.

\"BUGÜNE KADAR 16 BİN KADINI TEKNOLOJİ OKURYAZARI YAPTIK\"

Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında da çalışmalarına devam ettiklerini belirten Gürcan, \"Bugüne kadar 16 bin kadınımızı teknoloji okuryazarı yaptık buna devam edeceğiz. Projeye dahil olan kadınlarımız bilgisayarı genellikle hiç bilmedikleri için çok basit işlemleri göstererek eğitime başlıyoruz. 1 günlük eğitimlerin süresi elbette uzatılabilir ama bu kez erişim sayımız azalacak. Biz öncelikle sayıca çok kişiye ulaşmaya çalıyoruz. Daha sonra bu eğitimler şekil değiştirebilir\" diye konuştu.

Pazarın geçmiş yıllarda olduğu gibi yüzde 10-15 arasında büyüyeceğini ön gördüğünü söyleyen Gürcan, \"Teknosa mutlaka bunun üzerinde bir büyümeyle yılı tamamlayacaktır. Tam ciro rakamı veremiyorum ama hedefimiz hem karlılık hem de ciro anlamında 2017\'nin üstüne çıkmak\" dedi.

(FOTOĞRAF-VİDEO)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Toplantıdan detaylar

-Sabancı Holding Perakende Grup Başkanı ve Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Ata Köseoğlu\'nun açıklamaları

-Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan