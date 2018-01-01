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2018’i denizde karşıladılar

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) – ANTALYA’da bir grup vatandaş, 2018 yılını Konyaaltı Sahili’nde denize girerek karşıladı

01 Ocak 2018 03:51

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) – ANTALYA’da bir grup vatandaş, 2018 yılını Konyaaltı Sahili’nde denize girerek karşıladı.
Antalya\'da kendilerine \'Yaz kış denize girenler\' adını veren ve aralarında öğretmen, mühendis, işadamları ile farklı mesleklerden yaklaşık 20 kişinin bulunduğu grup, 2018 yılını denize girerek karşıladı. Konyaaltı Sahili varyantlarına gelen grup üyeleri ısınmak için sahilde ateş yakıp dans etti. Saat 23.55’i gösterdiğinde grup üyeleri hep birlikte denize girdi. Soğuk havaya aldırış etmeden denize giren grup üyeleri yüzerek keyif sürdü.
Nail Avcı, her sene olduğu gibi bu yıl da denize girerek yeni yılı karşıladıklarını söyledi. Her yıl bir dilekte bulunduklarını ifade eden Avcı, “Bu yıl dünya için barış diliyoruz. Sulh olsun istiyoruz. Yeni yıl herkese barış getirsin. Biz denize giriyoruz. Sağlıklıyız” dedi. Doğukan Sakarya ise yeni yılda şehit haberlerinin olmamasını diledi.

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