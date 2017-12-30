2018’de küresel piyasaları neler bekliyor?

ABD borsaları ve küresel piyasalardaki hisseleri 2017’yi düşüşe kapatırken, kimilerinin geleceğin parası kimilerinin ise büyük bir balon olarak nitelendirdiği bitcoin, yılın özellikle de son günlerinde gündemi sıklıkla meşgul etti.

2018 yılına girilirken, yukarı yönlü hareketini istikrarlı bir şekilde sürdüren varlıklar ve azalan volatilite, piyasalarda yeni normal oldu. Küresel büyüme gücünü korurken varlık sınıflarına ilişkin iyimserlik, hüküm sürmeye devam ediyor. Yine de, yatırımcılar, önümüzdeki 12 ay boyunca sayısız riskle karşı karşıya olacak.

BloombergHT’nin 2018 için ‘piyasada yüksek öneme sahip temalar’ ile ilgili yaptığı derleme şöyle:

Yavaşlayan kredi rallisi

“Çöp tahvil” krizi konusunda endişe duymak için henüz erken olduğu, yatırımcıların hem yüksek getirili hem de yatırım yapılabilir seviyedeki tahvillerden elde ettikleri kar ile birikte doğrulandı. Ancak, 2018 yılında bu piyasaları yukarı yönlü potansiyel harekete yönelik pek çok risk bekliyor. Önümüzdeki yıl, Fed, bilanço küçültmeye başlayacak, Avrupa Merkez Bankası tahvil alımlarından kademeli olarak çıkacak ve beklentiler, enflasyonun nihayet artabileceğini gösteriyor.

Bank of America Merrill Lynch'in Aralık ayında yayınlanan anketine katılan kredi yatırımcıları, potansiyel olarak oluşan balonu, bu varlık sınıfına yönelik en büyük risk olarak tanımladı. Daha yüksek enflasyon ve artan tahvil faizleri de arkadan gelen riskler olarak gösteriliyor. Bloomberg'in derlediği veriye göre, yatırımcılar, Aralık'ta 14 aydır ilk kez kurumsal kredileri takip eden ETF'lerden (exchange traded fund) paralarını çekti.

İş döngüsüne yönelik riskler

Bloomberg Intelligence ve Ulusal Ekonomik Araştırma Bürosu tarafından derlenen veriye göre, ABD ekonomisinin 2018'in ilk çeyreğinde büyüme hızını koruyabilmesi durumunda, modern tarihteki ikinci en büyük genişleme dönemine girilecek.

Bu durum, piyasalara iyimserlik getirerek küresel ekonomileri yukarı yönde destekliyor. Citigroup'un büyük ekonomilerden oluşan Ekonomik Sürpriz Endeksi, analist beklentilerini aşan veri yığınının ardından 2010'dan bu yana geldiği en yüksek seviyenin hemen altındaseyrediyor.

Yatırımcılar, önümüzdeki yıl, finansal aşırı ısınmaya ve Amerika'daki kurumsal şirketlerin kaldıraçlanmış bilançolarına yönelik risklere bağlı olarak iş döngüsünün sürdürülebilirliğini değerlendirmek durumunda kalacak.

Seçimler

Yükselen küresel büyüme, Fed'in parasal sıkılaşmaya olan temkinli yaklaşımı ve daha zayıf bir dolar, gelişen piyasa para birimlerini ve hisselerini 2017 yılında sekiz yılın en büyük kazancını sağlama konusunda destekledi. Ancak, bir yandan, gelişmiş ülkelerden son 10 yılın en büyük parasal sıkılaşması beklenirken, bu dengenin bozulması uzun sürmeyebilir.

Yatırımcılar, ayrıca, pek çok ülkede gerçekleşecek seçimleri takip edecek. Rusya gibi ülkelerdeki oylamaların sonucu tahmin edilebilirken, Brezilya ve Meksika gibi ülkelerde yapılacak seçimler çekişmeli geçecek.

Euro Rallisi

Euronun dolar karşısında 14 yılın en iyi yıllık kazancına yönelmesiyle opsiyon piyasaları, rallinin 2018'de de süreceği yönünde sinyaller veriyor. Euro/Dolar ın yıl bitiminden önce 1.229 seviyesine kadar yükselmesine üçte ikilik bir olasılık verilirken, paritenin bu zaman diliminde 1.256'yı görmesine yüzde 50'lik bir ihtimal veriliyor.

Swap Oranları

Kriz sonrası dönemdeki düzenlemelerle gelen bozulmalar sona erecek olabilir. Şirketlerin sabit faizli ödemelerini değişken faizli ödemelerle değiştirmek için ödedikleri swap oranları, 2014 yılından bu yana ilk kez Hazine tahvili faizlerinin yeniden üzerine tırmanmaya hazırlanıyor.

Stratejistler, Cumhuriyetçilerin kriz sonrası düzenlemeleri hafifletme planlarının Hazine tahvillerini daha çekici hale getireceğini öngörüyor. Böylece, tahvil faizleri, swap oranlarının tekrar altına inecek.

Volatilite

2017 yılında piyasalarda neredeyse hiç olmayan volatilite, yatırımcıları hazırlıksız yakaladı. Volatilite, 2018'de piyasalara geri dönebilir.

Artemis Capital yetkilisi Christopher Cole'a göre, 2 trilyon doların üzerinde kar etme amacıyla kurulan strateji, piyasa istikrarına bağlı durumda. Volatilitenin geri gelmesi durumunda, hisse ve tahvil piyasalarında büyük çaplı kayıpların oluşma riski mevcut.

Fed'de Yeni Yüzler

Fed'de gelecek yıl göreve başlayacak yeni isimler arasında yalnızca Jerome Powell yer almıyor. Janet Yellen'ın görev süresinin Şubat ayında dolmasının ardından Fed'de üç büyük pozisyon açılacak – başkanlık, başkan yardımcılığı ve New York Fed başkanlığı. New York Fed Başkanı ise yıl ortasında emekliye ayrılacak.

Tahvil Getiri Eğrisi

Uzun ve kısa vadeli hazine tahvili faizleri arasındaki fark daralmaya devam ediyor. Tamamen yatay veya tersine dönmül bir getiri eğrisi, tahvil piyasalarını sarsabilir, Fed'e sıkılaşma yolunda zorluk çıkarabilir ve iş döngüsünde aşağı yönlü bir risk oluşturabilir.

Bloomberg'in Aralık başı yaptığı ankete katılan 11 analistin 6'sı, tahvil getiri eğrisinin önümüzdeki 24 ay içerisinde en azından kısa bir süre için tersine dönmesini bekliyor. Katılımcıların dördü, bunun 2018 yılında gerçekleşeceğini öngörüyor.

Çin

2017'de piyasalarda gerçekleşen kayda değer hareketlerden ikisi, yükselen ABD hisseleri ve sert düşen Çin devlet tahvilleri idi. S&P 500'ün değerine yönelik pek çok analiz yapılırken, dünyanın en büyük tahvil piyasasının görünümü çok daha az anlaşılmış bir vaziyette.

Standard Chartered Plc.'de Çin makro strateji müdürü Becky Liu'ya göre, Çin tahvilleri, Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) sıkılaşmaya gitmesi ve hükümetin mali düzenlemeleri sertleştirmesiyle 2018'in ilk yarısında yeniden baskı altında kalacak. Liu, artan tahvil faizlerinin 2018'in ikinci yarısında iç ve dış yatırımcıları çekeceğini belirtti.

Kripto para çılgınlığı

Bitcoin'deki parabolik yükseliş ne zaman sona erecek? Hedge fonu yöneticisi Michael Novogratz'a göre, bitcoin, ilk çeyreğin sonunda 40,000 dolara kadar çıkacak. Boğalar, son dönemde piyasaya sunulan bitcoin vadelilerinin kripto para alımlarını artıracağını söylüyor.

Bitcoine kuşkucu yaklaşıma sahip yatırımcılar da mevcut. Londra'da ADM Investor Services International küresel stratejisti Marc Ostwald, otoritelerin para aklama karşıtı kanunlar çıkarmaları durumunda kripto paralardaki yükselişin “aniden durabileceğini” belirtti.