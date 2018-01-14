2018'de kamuda 5 bin engelli kadrosu açılacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "2018 yılı içinde 5 bin engelli kardeşimizi kamuda istihdam edeceğiz. EKPSS sonuçları bundan sonra 4 yıl geçerli olacak. Bugün engellisine bakan, 500 bin aileye aylık bin 84 lira engelli evde bakım yardımı veren bir hükümetiz" dedi.

Bakan Kaya, Hasan Gemici Spor Salonu'nda düzenlenen AKP Kocaeli İl Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'nde bir konuşma yaptı. Salonda bebeğini emziren bir anneden bahseden Kaya, "AK kadın olmak demek sadece Türkiye'nin değil, tüm mazlumların, tüm mağdurların umudu olduğunu bilmek demektir. Bugün burada Afganistan'ın umudu, Somali'nin umudu, Arakan'ın umudu kadınlarımız var. Savaşın, terörün, kıtlığın boy gösterdiği her yerde kadınlar maalesef en fazla mazlum ve mağdur duruma düşüyor." şeklinde konuştu.

Kaya, mazlum ve mağdur milyonlarca insanın umudu olan kadınların şu anda salonda bulunduğunu dile getirerek, sorumluluklarının farkında olduklarını kaydetti.

"AK neferler olarak sizler 2019'a hazırsınız"

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından yaşanan sürece değinen Kaya, sorumluluklarının bilincinde hareket edeceklerini aktararak, şöyle konuştu:

"Burada evladından, eşinden, ailesinden fedakarlık yaparak gece gündüz demeden çalışan AK kadınlarımız var. Mart seçimlerine 14 ay gibi bir süre kaldı. İnanıyorum ki 14 ay boyunca sizler gece gündüz demeden kapı kapı dolaşacaksınız, zafer yine bizim olacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni getirdik. Bu yeni sistemle başarı çıtasını çok çok yükselttik. Artık yüzde 50'nin üzerinde oy almamız gerekiyor. Bütün kongrelerimizdeki coşku gösteriyor ki AK neferler olarak sizler 2019'a hazırsınız."

"Kılıçdaroğlu, o gece kontrollü kaçış yaptı"

Kaya, 15 Temmuz'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'ndan çıkışını anımsatarak, "Demokrasiden yana olduğunu söyleyenler, 'Eğer bir darbe olursa tankların karşısında ilk ben dururum' diyenler o gece kontrollü kaçış yaptı. Biz de bunu izliyoruz. Hala daha kalkıp da bu konuları açmaya hakları yok. Söyledikleriyle şehitlerimizin yakınlarını ve gazilerimizi üzdüklerini biliyoruz. Maalesef o gece gerekeni yapmadılar, tarih de bunları kaydetti." ifadesini kullandı.

2002 yılında iktidara geldikleri andan bu yana ülkede her alanda büyük dönüşüm gerçekleştirdiklerini aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"2002'de sadece kamuda çalışan engelli personel sayısı 5 bindi, peki bugün 52 bini bulmuş durumda. 10 kat artış var. Kamuda işçi statüsünde çalışan engelli kardeşlerimizin sayısı 10 bindi, bugün bu sayı 100 binlerde yani 10 kat artış var. Yeter mi? Daha fazla arttıracağız. 2018 yılı içinde 5 bin engelli kardeşimizi kamuda istihdam edeceğiz. EKPSS sonuçları bundan sonra 4 yıl geçerli olacak. Bugün engellisine bakan, 500 bin aileye aylık bin 84 lira engelli evde bakım yardımı veren bir hükümetiz. 2017'de 5,7 milyar lira engelli evde bakım desteği verdik. 2018'de yapılan zamla birlikte bu meblağ bin 24'ten bin 84'e çıktı. Engellilere de engelli aylığı veriyoruz. Eşini kaybetmiş muhtaç kadınlara da aylık yaklaşık 284 lira aylık veriyoruz. Kadınların da yanındayız. Çocuğunu askere yollamış muhtaç ailelerimize yardımcı oluyoruz. Biz milletimizin yanındayız, her koşulda yanındayız."

Kaya, burada Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Bekir Yümnü'den siteyle ilgili bilgi aldı.