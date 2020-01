"2018'de Ankara'dan kalkan tren Haydarpaşa Garı'na kadar gidebilecek"

ABD ve İngiltere’nin havayollarında uyguladığı elektronik cihaz yasağıyla ilgili konuşan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, "İngiltere'nin yasağı kısa sürede kaldıracağını düşünüyoruz. Görüşmelerimiz bunu gösteriyor" dedi, ABD'yle görüşmelerin ise devam edeceğini belirtti.

Haydarpaşa Garı için de konuşan Bakan Arslan, Ankara'dan kalkan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) İstanbul Pendik'e kadar geldiğini, Gebze Haydarpaşa, Kazlıçeşme Halkalı hattının metro standartlarına getirilip kullanıma açılacağını söyledi.

"İhalelerde gecikme oldu"

CNNTürk'ün yayınında konuşan Arslan'ın açıklamaları şöyle:

Ankara'dan yüksek hızlı tren Pendik'e kadar gidiyor, Pendik'ten sonra otobüslerle taşınıyor. Haydarpaşa'ya kadar gidemiyor. Marmaray var ama onun devamında Kazlıçeşme'den Halkalı'ya kadar insanlar gidemiyor. İki kesinti var. Biz Marmaray projesine entegre olacak, her iki yakadaki banliyö sistemlerini önce metro standartlarına getiriyoruz. İnşaat sürecinde ne yazık ki ihalelerden kaynaklı bir gecikme oldu ama her iki yakadaki banliyö hatlarında da şu an çok yoğun bir çalışma var.

"Avrupa'ya giden hızlı tren inşaatı bu sene başlatılıyor"

İşler oldukça hızlandı. 2018 yılı sonunda her iki banliyö sistemini de Gebze Haydarpaşa, Kazlıçeşme Halkalı'yı metro standartına çevirmiş olacağız, Marmaray'daki metro araçları çalışacak orada. Ve burası kesintisiz hale gelecek. 64 km'lik bir güzergahtır, Marmaray'ı da katarsanız yaklaşık 75 km'lik bir güzergahtır. Bu İstanbullular açısından önemli. Türkiye için önemli olan şu, Ankara'dan kalkan bir Yüksek Hızlı Tren Pendik'te kalmayacak. Haydarpaşa'ya kadar gidebilecek, bir kısmı da Avrupa yakasına kadar gidebilecek. Çok önemli. Ankara'dan veya ülkemizin başka bir yerinden İstanbul'a giden yüksek hızlı tren yolcusu ister Asya yakasında ister Avrupa yakasında nereye gitmek istiyorsa oraya kadar gidebilecek. Avrupa'ya giden hızlı tren inşaatını da bu sene başlatıyoruz. Yaklaşık 4 sene sürer. Avrupa'daki sistemle entegre olacak.

"Avrupa-Çin arası 15 güne inecek"

Bakan Ahmet Arslan, Bakü-Tiflis-Kars tren hattının bitmesine ilişkin Avrupa ile Çin arasındaki seyahat mesafesinin dörtte bire düşüreleceğini kaydetti. Arslan'ın konuşması şöyle devam etti:

Haziran sonu itibariyle sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla hizmete sunacağız. Şöyle bir önemi var: Avrupa'dan kalkan, Londra'dan kalkan bir tren Marmaray'ı da kullanarak kesintisiz Pekin'e kadar gidebilecek. Dizel taşımacılığa başlayacağız lokomotiflerle. Çin'den kalkan bir yük ya Karadeniz'in kuzeyinden, Rusya üzerinden Avrupa'ya gidiyor ya da Hazar'ın güneyinden, İran'ın güneyinden denizleri de kullanarak Avrupa'ya gidiyor. Bunların seyahat süreleri 45 ila 60 gün arasında. Halbuki dünyadaki en önemli koridorlardan biri olan orta koridorun tamamlayıcısı olan Bakü-Tiflis-Kars'ı bitirdiğimizde Pekin'den kalkan bir yük 12 ile 15 gün arasında Avrupa'nın istediğiniz noktasına gidebilecek. Yani seyahat mesafesini üçte bire, dörtte bire düşüreceğiz. Ulaşımda devrim. Ülkemize faydası şu: Biz demiryoluyla yılda 26,5 milyon ton yük taşıyoruz, sadece Bakü Tiflis Kazakistan 'yılda 10 milyon ton yük vereceğim' diyor. Yani Bakü-Tiflis-Kars'ın açılmasıyla birlikte biz ülkemizdeki demiryoluyla taşınan yük miktarını iki katına çıkaracağız. O yükün tamamı ülkemizden geçtiğinde tren geçtiği her kilometre başına para veriyor. Ülkemizin ticaretine çok önemli katkısı olacak.