Göç sırasında yaşanan ölümler son dört senedir olduğu gibi bu yıl da en fazla Akdeniz göç güzergâhında gerçekleşti. Akdeniz'den özellikle Avrupa'ya ulaşmaya çalışan 2 bin 217 kişi yaşamını yitirdi. Uluslararası Göç Örgütü (IOM) verilerine göre dünya genelinde 2018'de 4 bin 476 kişi göç ederken hayatını kaybetti.

2018'de insanların göç etme nedenlerinin başında çatışma ve kötü ekonomik koşullar geldi. IOM verileri, genel olarak göç sayısında azalma yaşansa da şiddet ve çatışma temelli göçlerin geçen seneye kıyasla bu yıl yaklaşık yüzde 30 arttığını ortaya koyuyor.

BM Mülteci Örgütü rakamlarına göre bugün dünyada 68,5 milyon yaşadığı ülkeden ayrılmaya zorlandı. Bunların arasında yarısından fazlası 18 yaşın altında olan yaklaşık 25,4 milyon mülteci bulunuyor. Ayrıca yaklaşık 10 milyon vatansız insan var.

Avrupa'ya göç

IOM'ye göre 135 bin 607 kişi bu yıl Avrupa'ya göç etti. Bunların 111 bin 237'si deniz yoluyla, 24 bin 370'i ise karadan Avrupa kıtasına ulaşmayı başardı.

Geçen yıla göre Akdeniz güzergahını kullanarak Avrupa'ya ulaşmaya çalışan kişi sayısı bu yıl yüzde 27 azaldı.

Suriye başta olmak üzere Tunus, Eritre, Pakistan, Irak, Kongo, Afganistan, Fas ve Mali gibi çatışma bölgelerinin yoğun olduğu ülkelerden Avrupa'ya göç edenler, özellikle ilk varış yerleri olan İtalya, İspanya, Yunanistan ve Bulgaristan'da hayat mücadelelerine devam ediyor.

Orta ve Güney Amerika'nın zor yılı

Güney ve Orta Amerika ülkelerinden yüz binlerce kişi siyasi baskı, açlık, şiddet ve çatışmalar nedeniyle ABD ve Kanada'ya göç etmenin yollarını denedi. Bu ülkelerden toplu olarak yola çıkan göçmenler ve ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkeye alınacak göçmen sayısına sınırlama getirme politikası, ABD sınırının 2018'de göç hareketliliğinin en yoğun yaşanan yerlerden biri olmasına yol açtı.

ABD Gümrük ve Sınır Güvenliğinin verilerine göre, 2018'de 396 bin kadar kişi ülkeye hukuksuz şekilde girdikleri için yakalandı. Öte yandan yaklaşık 125 bin kişi Orta ve Güney Amerika ülkelerindeki kötü koşullardan kaçarak sığınma talebiyle ABD sınırına ulaştı ancak yetkililer bu kişilerin ülkeye girişini engelledi.

Bunun yanı sıra büyük kısmı Honduras olmak üzere Guatemala ve El Salvador gibi Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak Meksika'nın sınır kenti Tijuana'ya bu yıl 9 bin kadar kişi ulaştı. Zor koşullar altında yaşam mücadelesi veren bu kişiler, ABD'nin kapılarını kendilerine açacağı günü beklemeye devam ediyor.

IOM'ye göre 2018'de günde ortalama 6 bin Venezuelalı ekonomik zorluklar nedeniyle başta Kolombiya ve Brezilya olmak üzere komşu ülkelere göç etti.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de yaklaşık 4 yıl önce başlayan savaşla büyüyen insani kriz 2018'de ciddi boyutlara ulaştı. Yemen'de bu sene yaklaşık 540 bin kişi yerlerinden edildi. Bunun yanı sıra ülkedeki binlerce Etiyopyalı ve Somalili göçmen çatışmalar yüzünden tahliye edilmek zorunda kaldı.

4 bin 476 kişi göç ederken hayatını kaybetti

Göç ederken yaşamını yitiren kişi sayısı 2017'ye kıyasla bu sene yüzde 28 azalmış olsa da göç güzergahlarında yaşanan trajik ölümler insanlığın önemli sorunlarından biri olmaya devam ediyor. IOM'ye göre, 2018'de dünya genelinde 4 bin 476 kişi göç ederken hayatını kaybetti.

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