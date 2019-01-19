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2018'de 2 bin 442 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi (1)

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son 1 yılda PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda 74'ü sözde lider, 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildi" denildi

19 Ocak 2019 15:50

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, \"Son 1 yılda PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda 74\'ü sözde lider, 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildi\" denildi.
2018 yılının değerlendirildiği Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, FETÖ/PDY\'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri\'nden 15 bin 213 personelin ihraç edildiği, 6 bin 838 kişi hakkında idari ve adli işlemlerin sürdüğü kaydedildi. Açıklamada, \"Son 1 yılda PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda 74\'ü sözde lider, 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildi. Fırat Kalkanı Harekâtı\'nda 3 bin DEAŞ\'lı terörist etkisiz hale getirildi. 67 askerimiz şehit, 94 askerimiz gazi oldu. Zeytin Dalı Harekâtı\'nda 4 bin 608 terörist etkisiz hale getirildi\" denildi.
Açıklamada ayrıca, bedelli askerliğe 655 bin 82 kişinin başvurduğu, 98 bin kişinin askerlik görevini tamamladığı belirtildi.

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