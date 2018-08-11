2018 TGF Türkiye Golf Turu şampiyonları belli oldu

İSTANBUL, (DHA)

Türkiye Golf Federasyonu\'nun faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu müsabakaları tamamlandı.

10 ayaktan oluşan turnuva sonunda erkeklerde Leon Açıkalın toplamda 1340 vuruşla, kadınlarda Serra Evrengil toplamda 1418 vuruşla ve Türkiye Golf Turu\'na bu sene dahil olan profesyonel kategoride Ali Altuntaş toplamda 1305 vuruşla şampiyon oldu.

Ocak ayında başlayan ve toplam 10 ayaktan oluşan TGF Türkiye Golf Turu, Marmara Golf Sahası\'nda oynanan son ayak müsabakalarının ardından sona erdi. Turu kazanan sporcular, oynadıkları 30 raunttan en iyi 20 raunt dereceleri alınarak belirlendi.

2018 TGF Türkiye Golf Turu\'nda erkeklerde Taurus Golf Kulübü\'nden Leon Açıkalın toplamda 1340 vuruşla, kadınlarda Kemer Golf Kulübü\'nden Serra Evrengil toplamda 1418 vuruşla ve profesyonel kategoride Serik BGA\'dan Ali Altuntaş toplamda 1305 vuruşla şampiyon oldu. Erkeklerde National AGGA\'dan Taner Yamaç toplamda 1345 vuruşla ikinci, aynı kulüpten Hamza Esmer toplamda 1393 vuruşla üçüncü oldu. Kadınlarda Klassis Golf Kulübü\'nden Tuğçe Erden toplamda 1438 vuruşla ikinci, İGGA\'dan Begüm Yılmaz toplamda 1439 vuruşla üçüncü olarak 2018 TGF Türkiye Golf Turu\'nu tamamladı. TGF Türkiye Golf Turu\'na bu sene dahil edilen Profesyonel kategoride ise ferdi lisanslı Hakan Yamaç toplamda 1359 vuruşla ikinci, ferdi lisanslı Hamza Sayın toplamda 1364 vuruşla Türkiye Golf Turu\'nu üçüncü sırada tamamladı.

Kazananlara kupalarını, Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Bahtoğlu, Klassis Golf Kulübü Başkanı Serdar Candar ve Taurus Golf Kulübü Başkanı Recep Turan\'dan aldı.

