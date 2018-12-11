2018 Şeffaflık Ödülü 'Altın' gence

İSTANBUL,(DHA) - Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü’ne atfen verilen Şeffaflık Ödülleri sahiplerini buldu. Beş ayrı kategoride değerlendirme yapılan ödüllerde bu yıl ilk kez açılan ‘Gençlik’ kategorisi ödülünü Altınbaş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Ertuğrul Çavuşoğlu kazandı.



9 Aralık Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü’ne atfen bu yıl dördüncüsü düzenlenen Şeffaflık Ödülleri’nde 2018’in kazananları açıklandı.

Yolsuzlukla mücadelede dayanışmaya ve açık topluma dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Şeffaflık Ödülleri, \'Medya, Yurttaş, Kurumsal Şeffaflık, Şeffaf Belediyecilik ve Gençlik\' kategorilerinde verildi. Medya dalında Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, Yurttaş kategorisinde Fatih Belediye Meclisi Üyesi Uğur Soylu, Kurumsal Şeffaflık kategorisinde Pfizer Türkiye ve Şeffaf Belediyecilik kategorilerinde Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ödüle değer görüldü.

PROJE ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞİ İLE HAYATA GEÇECEK

Bu yıl ilk kez sunulan ‘Gençlik’ dalındaki ödülü ise Altınbaş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 4. sınıf öğrencisi Ertuğrul Çavuşoğlu kazandı.

Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin açtığı yarışma için hazırladığı ‘Şeffaflık için Dijital Sanat ve Tasarım’ başlıklı projesiyle ödülü kazanan Çavuşoğlu, projesiyle ilgili şu bilgileri aktardı:

“Şeffaflık Dijital Sanat Atölyesi\", eğitim seminerleri, tasarım yarışması ve sonunda sergi & kokteyl barındıran bir çalışma atölyesi. Eğitim seminerlerinde iyi yönetişim, şeffaflık, etik ve yurttaşlık bilinci gibi temel konularda ders verilecek, katılımcı öğrenciler bu doğrultuda yapacakları çalışmalarla tasarım yarışmasına katılabilecekler. Ortaya çıkan çalışmalar dernek yöneticilerinin yanı sıra şeffaflık ödülleri sahiplerinin de davet edilmesiyle sergilenecek.”

Altınbaş Üniversitesi Şeffaflık Kulübü kurucularından olan Ertuğrul Çavuşoğlu, proje kapsamında tüm çalışmaların sosyal medya yoluyla paylaşılarak katılımcıları da aşan daha geniş bir kitleye ulaşmasının hedeflendiğini vurgulayarak, ödül alan projesini Uluslararası Şeffaflık Derneği ile birlikte hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.