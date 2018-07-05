2018 Ortaokullar Matematik Olimpiyatları'nda birinci oldu

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2018 Ortaokullar Matematik Olimpiyatlarında birinciliği Avcılar Borusan Oto Zehra Nurhan Kocabıyık (ZNK) Ortaokulu öğrencisi Betül Akdaş aldı.

Öğrencilerinin aldığı başarıdan dolayı mutlu olduklarını ifade eden Okul Müdürü Şeref Öncel şöyle konuştu:

\"Okulumuz eğitim kalitesi açısından İstanbul hatta Türkiye\'de adından söz ettirmektedir. Bu yıl içerisinde düzenlenen İzmir\'de özel bir okulun düzenlediği geleneksel Matematik Olimpiyatlarında ve Sarıkamış Şehitleri anısına düzenlenen Matematik Olimpiyatlarında okul olarak açık ara birincilik aldıklarını ifade eden Okul Müdürü Şeref Öncel öğrenci yaklaşımlı eğitim ve uygulanan bilimsel metodlardan dolayı gelen başarılar bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor .TÜBİTAK 2018 Matematik Olimpiyatlarında Türkiye 1.si Betül Akdaş \'ı Türkiye 2.si Mehmet Burak Gönül\' ü Türkiye 4.sü İbrahim Halil Kaplan\'ı Türkiye 8.si Selmanur Tosunoğlu\'nu ve Türkiye 15.si Fatih Cihan Çelebi\'yi canı gönülden kutluyor, emeği geçen öğretmenlerimize ve Avcılar İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Emin Engin\'e teşekkür ediyorum\" dedi.

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