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2018 kişi bedenleriyle 'Stop Child Abuse' yazdı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın İskenderun ilçesinde 2018 kişi, siyah giyerek sokakta ve savaşta çocuklar ölmesin, işkence görmesin diye 'Stop Child Abuse' yazısını bedenleri ile Atatürk Anıt alanına yazdı

06 Mayıs 2018 22:43

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın İskenderun ilçesinde 2018 kişi, siyah giyerek sokakta ve savaşta çocuklar ölmesin, işkence görmesin diye \'Stop Child Abuse\' yazısını bedenleri ile Atatürk Anıt alanına yazdı.
İskenderun Kaymakamlığı, İskenderun Belediyesi, İskenderun Teknik Üniversitesi ve İskenderun Gençlik Merkezi koordinesinde siyah tişört giyinmiş, genç yaşlı 2018 kişi, ellerinde dövizlerle Atatürk Anıt alanına geldiler. Bedenleri ile \'Stop Child Abuse\' yazısını yazan İskenderunlular, saygı duruşu ve istiklal Marşı\'nı hep bir ağızdan okudular.
Düzenlenen etkinlik ile sokakta yatan çocuklara, dünyadaki savaşlar yüzünden ölen çocuklara, açlıktan, soğuktan ölen çocuklar, şiddet gören, istismara uğrayan çocukların yaşadıklarına dur diyebilmek için bir araya gelen İskenderunlular, sanatçı Atilla Yılmaz’ın konseri ile seslerini duyurmaya çalıştı.

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