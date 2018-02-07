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2018 İfade Özgürlüğü Ödülü gazeteci Erol Önderoğlu'nun

"Ödüle değer gördükleri için Roosevelt Vakfı'na müteşekkirim!"

07 Şubat 2018 16:00

Hollanda merkezli Roosevelt Vakfı, 2018 İfade Özgürlüğü Ödülü’nü, Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) Türkiye temsilcisi, gazeteci Erol Önderoğlu’na verdi. 

RSF’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Merkezi Hollanda’da bulunan Roosevelt Vakfı, 2018 İfade Özgürlüğü Ödülü’ne RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu’nu değer gördü. Ödül mayısta düzenlenecek bir törenle verilecek.”

Ödül haberine Twitter hesabından teşekkür edern Önderoğlu, “Ödüle değer gördükleri için Roosevelt Vakfı’na müteşekkirim! Ödülün, Türkiye’de, çoğulcu toplum ve basın özgürlüğüne özlem duyanların mücadelesinin ve maruz kaldıklarının daha iyi görülmesine hizmet etmesini dilerim. İç ısıtan kutlama mesajlarınız için çok teşekkürler!” ifadesini kullandı.

Önderoğlu Özgür Gündem gazetesinin “Nöbetçi Eş Genel Yayın Yönetmenliği” kampanyasına katıldıkları gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan ve “terör propagandası” yaptığı iddiasıyla tutuklanıp 2016 Haziran ayında tahliye edilmişti.

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