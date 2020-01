2018 Grammy Ödülleri adayları belli oldu!

2018 Grammy Ödülleri, müzik dünyasının dev isimlerini bir araya getirecek. 28 Ocak 2018’de düzenlenecek olan 60. Grammy Ödülleri için heyecanlı bekleyiş başladı.

Ünlü show yıldızı James Corden’ın sunuculuğunu üstleneceği görkemli tören için nefesler tutuldu. İşte 2018 Grammy Ödülleri’ni kazanmaya aday olan tüm isimler!

Yılın albümü

Childish Gambino, Awaken, My Love

Jay-Z, 4:44

Kendrick Lamar, Damn

Lorde, Melodrama

Bruno Mars, 24K Magic

Yılın kaydı

Childish Gambino, Redbone

Luis Fonsi and Daddy Yankee feat. Justin Bieber, Despacito

Jay-Z, The Story of O.J.

Kendrick Lamar, Humble

Bruno Mars, 24K Magic

Yılın şarkısı

Despacito

Performed by: Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber

Written by: Ramón Ayala, Justin Bieber, Jason “Poo Bear” Boyd, Erika Ender, Luis Fonsi & Marty James Garton

4:44

Performed by: Jay-Z

Written by: Shawn Carter and Dion Wilson

Issues

Performed by: Julia Michaels

Written by: Benny Blanco, Mikkel Storleer Eriksen, Tor Erik, Hermansen, Julia Michaels & Justin Drew Tranter

1-800-273-8255

Performed by: Logic feat. Alessia Cara & Khalid

Written by: Alessia Caracciolo, Sir Robert Bryson Hall II, Arjun Ivatury and Khalid Robinson

En iyi yeni şarkıcı

Alessia Cara

Khalid

Lil Uzi Vert

Julia Michaels

SZA

En iyi pop solo

Kelly Clarkson, Love So Soft

Kesha, Praying

Lady Gaga, Million Reasons

Pink, What About Us

Ed Sheeran, Shape of You

En iyi pop grup

The Chainsmokers and Coldplay, Something Just Like This

Luis Fonsi & Daddy Yankee feat. Justin Bieber, Despacito

Imagine Dragons, Thunder

Portugal, The Man, Feel It Still

Zedd & Alessia Cara, Stay

En iyi pop vokal

Coldplay, Kaleidoscope EP

Lana Del Rey, Lust for Life

Imagine Dragons, Evolve

Kesha, Rainbow

Lady Gaga, Joanne

Ed Sheeran, ÷ (Divide)

Country categories

En iyi rap albüm

Jay-Z, 4:44

Kendrick Lamar, Damn

Migos, Culture

Rapsody, Laila’s Wisdom

Tyler the Creator, Flower Boy

En iyi rap iş birliği

6Lack, Prblms

Goldlink feat. Brent Faiyaz & Shy Glizzy, Crew

Jay-Z feat. Beyoncé, Family Feud

Kendrick Lamar feat. Rihanna, Loyalty

SZA feat. Travis Scott, Love Galore

En iyi rap şarkı

Bodak Yellow

Performed by: Cardi B

Written by: Dieuson Octave, Klenord Raphael, Shaftizm, Jordan Thorpe, Washpoppin and J White

Chase Me

Performed by: Danger Mouse feat. Run The Jewels and Big Boi

Written by: Judah Bauer, Brian Burton, Hector Delgado, Jaime Meline, Antwan Patton, Michael Render, Russell Simins and Jon Spencer

Humble

Performed by Kendrick Lamar

Written by: K. Duckworth, Asheton Hogan and M. Williams II

Sassy

Performed by: Rapsody

Written by: E. Gabouer and M. Evans

The Story of O.J.

Performed by: Jay-Z

Written by: Shawn Carter and Dion Wilson

En iyi R&B albüm

Daniel Caesar, Freudian

Ledisi, Let Love Rule

Bruno Mars, 24K Magic

PJ Morton, Gumbo

Musiq Soulchild, Feel the Real

En iyi R&B performans

Daniel Caesar feat. Kali Uchis, Get You

Kehlani, Distraction

Ledisi, High

Bruno Mars, That’s What I Like

SZA, The Weekend

En iyi R&B şarkı

First Began

Performed and written by: PJ Morton

Location

Performed by: Khalid

Written by: Alfredo Gonzalez, Olatunji Ige, Samuel David Jiminez, Christopher McClenney, Khalid Robinson and Joshua Scruggs

Redbone

Performed by: Childish Gambino

Written by: Donald Glover and Ludwig Goransson

Supermodel

Performed by: SZA

Written by: Tyran Donaldson, Terrence Henderson, Greg Landfair Jr., Solana Rowe and Pharrell Williams

That’s What I Like

Performed by: Bruno Mars

Written by: Christopher Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence, Bruno Mars, Ray Charles McCullough II, Jeremy Reeves, Ray Romulus and Jonathan Yip

American roots music categories