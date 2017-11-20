2018 FIFA Dünya Kupası için St. Petersburg’da bin otel odası daha açılacak

2018 FIFA Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapacak kentlerden St. Petersburg’un Valisi Georgiy Poltavçenko, turnuva öncesinde ek bin otel odasının açılacağını belirtti.

Poltavçenko, "Dünya Kupası için yeni inşa edilen otellerde yaklaşık bin oda olacak" diye açıkladı.

Vali, geçtiğimiz yaz oynanan Federasyonlar Kupası öncesinde toplam oda sayısı 33 bin civarında olan 835 otelin sertifika aldığını hatırlattı.

St. Petersburg Turizm Komitesi Başkanı Andrey Muşkaryov da 2018 FIFA Dünya Kupası'na gelecek turistlere hizmet vermek isteyen otellerin güvenlik pasaportunu alabilmek için denetime alındığını söyledi. Muşkaryov, komitenin bu doğrultuda aktif olarak tüm otellerin güvenlik servisleriyle işbirliği yaptığını ve eğitim verdiğini anlattı.