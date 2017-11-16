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Futbol

2018 Dünya Kupası'na gidecek 32 takım belli oldu

Kupa tarihinde ilk kez 3 İskandinav ülkesi boy gösterecek

16 Kasım 2017 15:06

Rusya'nın evsahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası elemeleri tamamlandı. 

Dünya Kupası'na son bilet Peru'nun oldu. 0-0'ın rövanşında Yeni Zelanda'yı 2-0 mağlup eden Peru, Rusya'daki finallere gitmeye hak kazandı.

Kupa tarihinde ilk kez 3 İskandinav ülkesi boy gösterecek ve bu 3 ülke; Danimarka, İzlanda ve İsveç aynı torbada yer aldılar.

Avrupa'dan 14 ülke

8 Amerika kıtası ekibinin yanı sıra 5 Afrika, 5 de Asya temsilcisi Rusya'da mücadele edecek. En çok ülke ise 14 temsilci ile ise Avrupa kıtasından olacak.

Dünya kupasına giden 32 ülke şöyle:

Rusya, Almanya, Brezilya, Fransa, Portekiz, Arjantin, Belçika, Polonya; İspanya, İngiltere, Kolombiya, Meksika, Peru, Uruguay, Hırvatistan, İsviçre, İsveç; Danimarka, İzlanda, Sırbistan, Kosta Rika, Tunus, Mısır, Senegal, İran; Nijerya, Avustralya, Japonya, Fas, Panama, Güney Kore, Suudi Arabistan

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