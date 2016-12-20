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Spor

2018 Dünya Kupası zora girdi!

Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nın, bu ülkeden alınabileceği öne sürüldü

20 Aralık 2016 14:02

FIFA, Rusya'nın spordan sorumlu başbakan yardımcısı olan Vitaly Mutko'ya soruşturma başlattı.

Dünya Anti Doping Ajansı (WADA) isteğiyle Prof. Richard McLaren tarafından hazırlanan ve 'McLaren raporu' olarak bilinen raporun, Asya ülkesinin başına yeni dertler açabileceği belirtildi.

Bu rapor doğrultusunda ülkede devlet destekli doping yapıldığı ve bunların gizlenmesine yönelik sistematik çabalar ortaya konmuş, Rus atletler bu doğrultuda olimpiyat engeliyle karşılaşmıştı.

Bahse konu raporun futbol üzerinde de önemli bir etkisi olabileceğine dikkat çekildi. Vitaly Mutko'nun aynı zamanda Rusya Futbol Federasyonu Başkanı olduğu, FIFA'nın da Avrupa yönetimindeki üyeleri arasında yer aldığı hatırlatıldı.

 

Kurallar ihlal edildiyse ev sahipliği gidebilir

 

Mutko'nun dahli olan bazı konuların futbolla alakalı konular olduğu, bunların kanıtlanması durumunda Rusya'nın ev sahipliğinin sıkıntıya girebileceği vurgulandı.

2018 Dünya Kupası'nın ev sahipliğinin alınmasındaki en önemli politik figürlerden biri olan Mutko, başbakanlık yardımcılığına yükselmeden önce o dönem spor bakanı olarak görev yapıyordu ve yerel organizasyon komitesinin başındaydı.

FIFA Etik Komitesi, McLaren raporunu soruşturmaya dahil etti ve en ince ayrıntısına dek incelemeye başladı. FIFA Etik Kodları olarak bilinen kuralların ihlal edildiğinin tespit edilmesi durumunda Rusya'nın 2018 Dünya Kupası ev sahipliğinin de tartışmaya açılma durumu olabileceği ve organizasyonun bu ülkede gerçekleşmesinin riske girebileceği ifade edildi.

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