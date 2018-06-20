2018 Dünya Kupası ilk maçlarında dikkat çeken performanslar

Kalede İzlandalı Hannes Halldorsson, savunmada ise İsveçli Andreas Granqvist forvetlere geçit vermedi

Bek bölgelerinde Carlos Salcedo ve Aleksandar Kolarov dikkat çekti

Orta sahanın dinamosu Herrera

Almanya\'yı yıkan isim Lozano

Golcü Cristiano Ronaldo!

Doğanay YAVUZ / İSTANBUL,(DHA)

Rusya\'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası\'nda gruplardaki ilk maçlar tamamlandı.

İlk maçların ardından gruplardaki takımların kalecileri, defansları, orta sahaları ve forvetleri etkili performansla dikkat çektiler. Turnuvanın gidişatında önemli rol oynaması beklenen oyuncuların istatistikleri şöyle;

KALEDEKİ YALNIZLIK, HANNES HALLDORSSON

Kalede ilk maçlarda öne çıkan isim İzlanda Milli Takımı\'nın file bekçisi Hannes Halldorsson oldu. Turnuvanın ilk maçında Arjantin ile karşılaşan İzlanda\'da Halldorsson, maç boyunca yaptığı kritik kurtarışların yanı sıra, Arjantin\'in yıldız ismi Barcelonalı Messi\'nin penaltısını kurtararak takımının aldığı 1 puanda önemli rol oynadı.

Messi\'nin kullandığı birçok penaltıyı daha önce izlediğini ifade eden İzlandalı kaleci, \"Penaltıyı kurtarınca benim için bir rüya gerçekleşmiş oldu. Messi\'nin daha önce attığı birçok penaltıyı izlemiştim, ödevimi iyi yaptım. Bana karşı atılan penaltıları da izlemiştim, onun da benden ne beklediğini çok iyi biliyordum\" diye konuştu.

DİKKAT ÇEKEN BEKLER: CARLOS SALCEDO, ALEKSANDAR KOLAROV

Meksika Milli Takımı\'nın sağ bek oyuncusu Carlos Salcedo ise, Almanya ile oynanan mücadelede Draxler ve Timo Werner\'e karşı gösterdiği performansla ön plana çıktı. Stoper ve sağ bek mevkilerinde forma giyebilen Salcedo, Almanya maçında yüzde 66.7\'lik isabetli pas ortalamasıyla dikkat çekti.

Performansıyla etkileyen diğer bir bek oyuncusu da Sırbistan Milli Takımı\'nın sol beki Aleksandar Kolarov oldu. Kosta Rika karşılaşmasında gösterdiği performansla alkış alan 32 yaşındaki oyuncu, ayrıca 56\'ncı serbest vuruştan attığı golle de ülkesine galibiyeti getirdi.

İLK MAÇ TANK STOPERİ ANDREAS GRANQVİST

İlk maçlar sonucunda dikkat çeken merkez savunma oyuncusu ise İsveç Milli Takımı\'nın kaptanı Andreas Granqvist oldu. Penaltıdan attığı golle İsveç\'e galibiyeti getiren 33 yaşındaki stoper ayrıca yüzde 86.3\'lük isabetli pas yüzdesiyle geriden oyun kuran stoperlerin başında geldi.

ORTA SAHANIN DİNAMOSU HERRERA

Almanya\'yı mağlup ederek kupaya sürpriz bir sonuçla başlayan Meksika\'da galibiyetin mimarlarından birisi de orta saha oyuncusu Hector Herrera oldu. Maç boyunca Alman orta saha oyuncularıyla girdiği mücadelelerde galip gelerek dikkatleri üstüne çekti.

İLK KARŞILAŞMALARIN 10 NUMARASI

İlk maçlar sonunda performans olarak öne çıkan 10 numara ise Rusyalı Aleksandr Golovin idi. Suudi Arabistan\'a karşı oynanan mücadelede 1 gol ve 2 asist yapan 22 yaşındaki oyuncu, 9.8 puanlık performansıyla maçın oyuncusu seçildi.

ALMANYA\'YI YIKAN LOZANO

Meksika formasıyla Almanya\'yı yıkan golü kaydeden Hirving Lozano da dikkat çeken kanat oyuncusuydu. 66 dakika sahada kalan 22 yaşındaki oyuncu yüzde 91.3 isabetli pasla oynadı.

GOLCÜ CRİSTİANO RONALDO

İlk maçlarda en dikkat çeken forvet oyuncusu ise Portekiz Milli Takımı\'nın kaptanı Cristiano Ronaldo oldu. İspanya ile oynanan karşılaşmada 3 gol atıp takımına bir puanı getiren, 1-0 biten Fas karşısında da takımının galibiyet golünü kaydeden Ronaldo, gol krallığı sıralamasında da ilk sıraya yerleşti.