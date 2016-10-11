T24 LogoT24 Logo
Spor

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

Gecenin en önemli maçında, Fransa deplasmanda Hollanda'yı Pogba'nın golüyle 1-0 mağlup etti

11 Ekim 2016 02:42

Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A, B ve H gruplarında 9 maç oynandı. Gecenin en farklı skorlarını, Cebelitarık'ı deplasmanda 6-0 mağlup eden Belçika ile Faroe Adaları'nı yine aynı skorla yenen Portekiz aldı.

2018 Dünya Kupası'nın Avrupa elemeleri ayağında B Grubu'ndaki karşılaşmalarda, Portekiz, Faroe Adaları'nı Andre Silva (3) ve Ronaldo, Cancelo ve Moutinho'nun golleriyle 6-0 mağlup etti.

Grubun bir diğer maçında İsviçre, Andorra'yı Schar (penaltı) ve Mehmedi'nin attığı gollerle 2-1 yenerken, evsahibi takımın tek gole Martinez'den geldi. 

Gruptaki son maçta Macaristan, Letonya'yı Gyurcso ve Szalai'nin golleriyle 2-0 devirmeyi başardı. 

Bu sonuçlarla İsviçre 3 maç sonunda 9 puanla liderliğe yerleşirken, Portekiz 6 puanla ikinci, Macaristan 4 puanla 3. sırada yer aldı.

 

A Grubu'nda toplu sonuçlar

İsveç-Bulgaristan: 3-0 (Goller: Toivonen, Hiljemark, Nilsson-Lindelof)

Hollanda-Fransa: 0-1 (Gol: Pogba)

Beyaz Rusya-Lüksemburg: 1-1 (Goller: Savitskiy, Joachim)

Alınan bu sonuçlarla İsveç 7 puan ve averajla lider, Fransa aynı puanla ikinci, Hollanda ise 4 puanla üçüncü sırada yer aldı.

H Grubu'nda toplu sonuçlar

 

Cebelitarık-Belçika: 0-6 (Goller: Benteke (3), Witsel, Mertens, Hazard)

Bosna Hersek-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-0 (Goller: Edin Dzeko)

Estonya-Yunanistan: 0-2 (Goller: Torosidis, Stafylidis)

H Grubu'nda 3 maç sonunda Belçika 9 puan ve +13 averajla liderliğini sürdürürken, Yunanistan aynı puanla ikinci, Bosna Hersek ise 6 puanla üçüncü oldu.

 

ETİKETLER

2018 dünya kupası elemeleridünya kupası elemeleri toplu sonuçlarfransahollandapogbabelçikabenteke

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24