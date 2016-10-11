2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde gecenin sonuçları

Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde A, B ve H gruplarında 9 maç oynandı. Gecenin en farklı skorlarını, Cebelitarık'ı deplasmanda 6-0 mağlup eden Belçika ile Faroe Adaları'nı yine aynı skorla yenen Portekiz aldı.

2018 Dünya Kupası'nın Avrupa elemeleri ayağında B Grubu'ndaki karşılaşmalarda, Portekiz, Faroe Adaları'nı Andre Silva (3) ve Ronaldo, Cancelo ve Moutinho'nun golleriyle 6-0 mağlup etti.

Grubun bir diğer maçında İsviçre, Andorra'yı Schar (penaltı) ve Mehmedi'nin attığı gollerle 2-1 yenerken, evsahibi takımın tek gole Martinez'den geldi.

Gruptaki son maçta Macaristan, Letonya'yı Gyurcso ve Szalai'nin golleriyle 2-0 devirmeyi başardı.

Bu sonuçlarla İsviçre 3 maç sonunda 9 puanla liderliğe yerleşirken, Portekiz 6 puanla ikinci, Macaristan 4 puanla 3. sırada yer aldı.

A Grubu'nda toplu sonuçlar

İsveç-Bulgaristan: 3-0 (Goller: Toivonen, Hiljemark, Nilsson-Lindelof)



Hollanda-Fransa: 0-1 (Gol: Pogba)



Beyaz Rusya-Lüksemburg: 1-1 (Goller: Savitskiy, Joachim)

Alınan bu sonuçlarla İsveç 7 puan ve averajla lider, Fransa aynı puanla ikinci, Hollanda ise 4 puanla üçüncü sırada yer aldı.

H Grubu'nda toplu sonuçlar

Cebelitarık-Belçika: 0-6 (Goller: Benteke (3), Witsel, Mertens, Hazard)



Bosna Hersek-Kıbrıs Rum Kesimi: 2-0 (Goller: Edin Dzeko)



Estonya-Yunanistan: 0-2 (Goller: Torosidis, Stafylidis)

H Grubu'nda 3 maç sonunda Belçika 9 puan ve +13 averajla liderliğini sürdürürken, Yunanistan aynı puanla ikinci, Bosna Hersek ise 6 puanla üçüncü oldu.