2018'den bu yana tutuklu bulunan Suudi Arabistanlı kadın hakları aktivisti Hezlul, Riyad'da hâkim karşısına çıkıyor

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Tutuklu yargılanan Suudi Arabistanlı kadın hakları aktivisti Luceyn el-Hezlul, bugün Riyad'da hâkim karşısına çıkacak.

Hezlul'un ailesi, 2018 yılından bu yana cezaevinde bulunan aktivistin bu duruşmada serbest bırakılacağını umduklarını ifade etti.

2018'de tutuklanan Hezlul, tutukluluğu sırasındaki şartlar nedeniyle geçen ay açlık grevine başlamıştı. Hezlul'un kardeşi Lina, BBC'ye yaptığı açıklamalarda aktivistin greve başlamasından bu yana kendilerine sağlık durumu hakkında bilgi verilmediğini söyledi.

"Süreç ilk günden beri Suudi Arabistan yasalarını ihlal ediyor" diyen Lina, "Bir gün içinde adil yargıya dönüş beklemiyorum. Ama umut ediyorum ki Suudi yetkililer doğru kararı verip Luceny'in yaklaşık 3 yıl süren keyfi tutukluluğuna son verecek" diye konuştu.

Luceyn el-Hezlul, İman en-Nefcan, Nevf Abdulaziz, Azize el-Yusuf ve Rukayye el-Muharib gibi isimlerin aralarında bulunduğu Suudi Arabistanlı kadın aktivistler, Mayıs 2018'de gözaltına alınmış, daha sonra Başsavcılık tarafından bazılarına "ülke çıkarlarına zarar verme" suçlaması yöneltilmişti.