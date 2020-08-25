2018'den bu yana iktidara 59 kez HES sorusu sorulmuş

Giresun'da 8 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de kaybolduğu sel felaketinin ardından HES'lerle ilgili verilen soru önergeleri ve yapılan uyarılar akıllara geldi.

BirGün'den Hüseyin şimşek'in haberine göre, 27’nci Yasama Dönemi’nin başladığı 2018 yılından bu yana 59 kez HES’ler iktidar üyelerine soruldu. Başta Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli olmak üzere, bu sorularla muhatap olan bakanların ise önergelerin çoğunu yasal süre içerisinde yanıtlamadığı, birçok önergenin de yanıtsız kaldığı için hazırlayan milletvekiline iade edildiği belirtiliyor.

Bakan Pakdemirli, 682 adet işleyen HES bulunduğunu açıklamıştı

CHP’li Necati Tığlı’nın felaketin yaşandığı kentteki HES projelerinin çevreye verdiği zararlara ilişkin soru önergesine ocak ayında yanıt veren Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Türkiye’de 56'sı Giresun'da olmak üzere 682 adet işleyen HES bulunduğunu bildirmişti.

HES sorusuna bakandan inşat sürecine ilişkin yanıt

Pakdemirli, HES’lerin doğaya verdiği tahribatlar nedeniyle başta sel felaketi olmak üzere çok sayıda yıkıma neden olduğuna ilişkin ifadelere şu yanıtı vermişti:

“HES’lerin inşaat döneminde çevreye verilen tahribatın asgari düzeyde olmasına, kısa zaman içerisinde yapılan ağaçlandırma faaliyetleriyle bölgenin eskisinden daha güzel bir hale getirilmesi üzerine çalışılmakta olup, bu çerçevede doğaya yeniden kazandırma projeleri hazırlanmakta.”

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de HES’lerle ilgili bir önergeye yanıt vermiş ve AKP’nin “uzun vadeli planlarını” anlatmıştı. Yanıtında HES’lerin çevreye verdiği zararlara ilişkin tespitlere değinmeyen Dönmez, gelecek yıllarda iktidarın 261 HES’i daha kullanıma açmayı planladığını bildirmişti.

TIKLAYIN - Evrensel başyazarı İhsan Çaralan: Giresun'da felaketin asıl nedeni, her derenin üstüne birkaç HES'in kurulmuş olmasıdır