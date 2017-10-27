"2018 bütçesi, erken seçim için mi hazırlandı?"

Milli Gazete, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nı "erken seçim habercisi" olarak yorumladı.

"Seçime bütçe mi?" başlığını kullanan Milli Gazete'nin haberi aynen şöyle:

İktidar partisinde başlayan metal değişim... Buna ilaveten devletin 2018 yılı tahmini bütçesinde; duble yollar, havaalanı, köprü, altyapı, hızlı tren, asfalt gibi ulaştırma sektörüne 25 milyar, eğitime ise 14 milyar lira yatırım öngörüsü “Acaba erken seçim mi?” sorularına sebep oluyor.

Kamu yatırımlarının aslan payı ulaştırmaya

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı’nı TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunarken verdiği rakamlar, adeta erken seçim habercisi olarak yorumlandı. Bakan Ağbal, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Kamu yatırımları içindeki en büyük pay 25,5 milyar lira ile ulaştırma sektöründe olacak. Eğitim için 14,3 milyar lira, tarım sektöründeki yatırımlar için 10,1 milyar lira, sağlık sektöründeki yatırımlar için de 8,5 milyar lira ödenek ayırdık” diye konuştu. Bu oranlar erken seçim işareti olarak yorumlanıyor.

Türkiye , en son genel seçim yapalı daha iki yıl olmadan, yeniden erken seçimin işaretleri ile karşı karşıya. Cumhurbaşkanı Erdoğan ’ın “Metal yorgunluğu var” diyerek partisinde başlattığı geniş çaplı istifa , tasfiye ve yenilenme çalışmaları, siyasi alana dâhil olan yeni oluşum ve partiler, kamuoyu algısı ve anketlerin gösterdiği sonuçlar erken seçim için en temel karine sayılıyor. Bu yorumu destekleyen bir diğer unsur ise 2018 bütçesindeki kamu yatırım oranları. 2018’de yol, demiryolu, havaalanı, köprü, altyapı, asfalt gibi ulaştırmaya 25, eğitime ise 14 milyar lira yatırım planlanıyor.

Öte yandan 2018 yılı bütçesinde büyükşehir belediyeleri ile il özel idarelerine ayrılan kaynak da yüzde 16 artırılarak 72,9 milyar lira olacak. Kırsal kalkınma projeleri kapsamında ise cazibe merkezleri için 2 milyar lira, KÖYDES için 900 milyon lira, SUKAP için 719 milyon lira, SODES için de 281 milyon lira kaynak aktarılacak. Tarımsal destek programlarının payı da 14,8 milyar lira olacak.

Aslan payı eğitime

Kamu yatırımları içinde en yüksek pay ulaştırmaya ayrılmasına karşın, genel bütçedeki yüzde 18 ile en yüksek pay ise eğitime ayrılmış bulunuyor. Bakan Ağbal, Meclis’teki konuşmasında, eğitime ayırdıkları kaynağı 2018 yılında 134 milyar liraya çıkardıklarını belirterek, “Böylelikle bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 18’ini tek başına eğitime ayırıyoruz. Yani gelecek yıl vergi gelirlerinin yüzde 22’sini sadece eğitime harcayacağız” dedi.

Rekor Faiz Bütçesi

Hükümet, 2018 yılı bütçesini Meclis’e sundu. Şimdiye kadar 16 kez bütçe yapmasına karşın, faizsiz bir ekonomik düzen kuramayan iktidar, 2018 bütçesinde de faiz lobisine 71,7 milyar lira ile rekor ödeme yapacak. Lobiye ödenecek 72 milyar lira faizle, 7 milyon üniversite öğrencisine her ay bin lira burs verilebiliyor.

Yerel yönetimlere 72,9 milyar lira ayrıldı

2018 yılı bütçesinde büyükşehir belediyeleri ile il özel idarelerine ayrılan kaynak da yüzde 16 artırılarak 72,9 milyar lira olacak. Kırsal kalkınma projeleri kapsamında ise cazibe merkezleri için 2 milyar lira, KÖYDES için 900 milyon lira, SUKAP için 719 milyon lira, SODES için de 281 milyon lira kaynak aktarılacak. Tarımsal destek programlarının payı da 14,8 milyar lira olacak.