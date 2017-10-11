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Politika

2018 bütçe teklifinde, yeraltına Meclis binası yapımı için 152 milyon TL ödenek ayrıldı

Meclis’in 2018 yılı bütçe teklifi 1 milyar 255 milyon 124 bin TL

11 Ekim 2017 02:07

Hülya Karabağlı

TBMM Başkanlık Divanı yarın yenilenecek seçimler nedeniyle son toplantısını yapacak. TBMM kampüsü içine yapılacak 15 Temmuz Anıtı ile ilgili bilgilendirmenin de yer aldığı gündem başlıkları arasında Meclis’in 2018 yılı bütçe teklifi de bulunuyor. TBMM'nin 2018 bütçe teklifi KDV dahil 1 milyar 255 milyon 124 bin TL oldu. 2017 yılı bütçesine göre, 274 milyon liralık bir artış var.

Bütçenin yüzde 67'si (844 milyon TL) milletvekili ve personel maaşları, SGK payları, tedavi giderleri ve harcırah gibi kalemlerden oluşuyor.

Bütçenin yaklaşık yüzde 12’si (149 milyon TL) elektrik, su, içecek, haberleşme giderleri, temizlik, ve yemek hizmet alımları, taşır kiralama gibi cari gider harcamalarından oluşuyor.

Bütçenin yaklaşık yüzde 19’u (239 milyon TL): binayapım ve büyük bakım onarımı, makine teçhizat alım bakım onarımı gibi kalemleri oluşturuyor

Bütçenin yaklaşık şüzde 2’si ( 23 milyon TL) Kamu Denetçiliği Kurumu bütçesi

Milletvekillerine yeni hizmet binası için 152 milyon TL ödenek

Bütçenin önemli kalemlerinden birini ise 242 milyon 85 bin TL ile yeni yatırımlar oluşturuyor. 15 Temmuz sonrasında gündeme gelen, yeraltında Meclis binası yapımı için 2018 yılı ilk yatırım ödeneği 152 milyon 900 bin TL olarak hesaplandı. Bu ödenek 2019'da da artarak devam ettirilecek. TBMM Başkanlığı yer altında gömme bir bina yapılmasını planlıyor.

Ödüllü cami yıkılacak

Minaresi olmadığı için  yoğun eleştirilere maruz kalan ödüllü TBMM  Camii’nin  yıkılarak yeniden yapılacağı belirtiliyor.

TBMM Kıyafet Yönetmeliği'nde de değişiklik yapılarak, İstanbul'da Meclis'e bağlı müze saraylardaki personelin kıyafetleri yeniden belirlenecek. 

 

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