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Spor

2018 Avustralya Açık süprizlerle hatırlanacak: Edmund, Dimitrov'u eledi

Dünya 3 numarasını mağlup eden Britanyalı tenisçi, kariyerinin en başarılı Grand Slam performansını sergilediği Avustralya Açık'ta yarı finale yükseldi

23 Ocak 2018 14:53

Avustralya Açık tek erkekler çeyrek finalinde 3 numaralı seribaşı Grigor Dimitrov'u 6-4, 3-6, 6-3 ve 6-4'lük setlerle mağlup eden Kyle Edmund, turnuvanın sürpriz sonuçlarından birine imza atarak yarı finale yükseldi.

Bulgar rakibine oranla çok daha atak bir oyun ortaya koyan dünya 49 numarası Edmund, toplam 46 puan vuruşu ürettiği maçı 2 saat 49 dakikada noktalayarak yarı final biletini kaptı.

Melbourne serüvenine son ABD Açık finalisti Kevin Anderson'ı mağlup ederek başlayan ve kariyerinin en başarılı Grand Slam'inin geçiren 23 yaşındaki tenisçi, yarı finalde Rafael Nadal-Marin Cilic maçının galibiyle karşılaşacak.

 

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EdmundAvustralya AçıkYarı FinalGrigor Dimitrovsüpriz galibiyet

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