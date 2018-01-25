2018 AÖF sonuçları açıklandı

Açık Öğretim Fakültesi'nin sorgu sayfasında, 2018 AÖF güz dönemi final sınavı sonuçları açıklandığı duyuruldu.
13 -14 Ocak tarihlerinde yapılan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavlarının sonuçları açıklandı.
Sonuçlar AÖF'ün resmi sitesinde açıklandı.
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Sınav notları
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
0 – 32 FF 0,00 Kaldı