2017’ye ilk giren ülke Samoa oldu

Dünyada yeni yıla ilk giren ülke Samoa Bağımsız Devleti ile Pasifik Okyanusu'nun güneyindeki diğer komşu adalar oldu. Bu bölgede yeni yıl TSİ 13.00'te başladı. Samoa hükümetinin tarih değiştirme çizgisinde 2012 yılında değişiklik yapması sonucu, Ada halkı yeni yıla en erken giren ülke olmaya başladı.

Samoa'dan bir saat sonra ise Yeni Zelanda'da 2017 yılı başladı. Ülkenin en büyük kentlerinden olan Auckland'da yeni yılın gelişi 300 metre yüksekliğindeki Sky Tower'ı (televizyon kulesi) aşan havai fişeklerle kutlandı.

Avustralya'nın en büyük kenti Sidney'de de yeni yıl havai fişeklerle karşılandı. Organizatörler bu yıl kutlamalarda 100 bin havai fişeğin kullanılacağını duyurmuştu. Havai fişek kutlamasının maliyetinin 4 milyon 800 bin euro olduğu tahmin ediliyor.

Sidney'in ardından Japonya'nın başkenti Tokyo ve ülkenin diğer büyük kentleri 2017'yi karşıladı.

Çin'de resmi yeni yıl kutlaması yok

Japonya'dan bir saat sonra ise yeni yıla merhaba diye ülke Çin oldu. Nüfusu 1 milyar 300 milyonu aşan Çin'de, sadece bir zaman dilimi bulunuyor. Ancak bu yıl Çin'de resmi yeni yıl kutlaması yapılmadı. Polis yetkilileri, halka kalabalıklardan uzak durması tavsiyesinde bulundu. Bundan iki yıl önce Şanghay'daki yılbaşı kutlamaları sırasında yaşanan izdihamda 36 kişi yaşamını yitirmişti.

1 Ocak Çin'de resmi tatil günü olmasına rağmen, geleneksel ay takvimine göre Çin yeni yıla yaklaşık bir ay sonra girecek. 28 Ocak'ta başlayacak olan horoz yılının günlerce havai fişek gösterileri ile kutlanması bekleniyor.

Tayland da bu yıl 2017'yi havai fişeklerle karşılamayacak ülkeler arasında bulunuyor. Hükümet, Kral Bhumibol Adulyadej'in ekim ayında yaşamını yitirmesinin ardından bir yıllık yas ilan etmişti. Ancak ülke yüz binlerce kişinin aynı anda Kral Bhumibol tarafından bestelenen bir yeni yıl şarkısını söylemesi bekleniyor.

Almanya'daki kutlamalar

Almanya'nın başkenti Berlin'de en büyük kutlama Brandenburg Kapısı'nda yapılacak. Kutlamanın yapılacağı alan öğleden sonra açıldı. Alana girişlerdeki kontroller ve güvenlik önlemleri artırıldı. Ziyaretçilerin büyük çantalar ile alana girmesine izin verilmiyor. Ayrıca yerleştirilen beton bloklar ile alana araç girişinin engellenmesi hedefleniyor. Brandenburg Kapısı çevresinde yaklaşık bin 700 polis memuru görev yapıyor. "Hoş geldin 2017” sloganı ile yapılacak kutlamada, konserlerin yanı sıra gece yarısı yapılacak havai fişek gösterisi yer alıyor.

Köln kentindeki kutlamalar kapsamında ise kentin merkezinde bin 500 polis memurunun görev yapacağı bildirildi. Köln Katedrali'nin çevresinde ise maytap ve havai fişek fırlatılmasına izin verilmeyecek.

Avrupa'nın diğer kentleri

Avrupa'nın büyük kentlerinde yılbaşı kutlamaları çerçevesinde geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı.

İngiltere’nin başkenti Londra'da ilk kez kentteki tren ve metrolarda silahlı güvenlik güçleri görev yapacak. Kentin merkezine araç girişleri yasaklandı. Scotland Yard'dan yapılan açıklamada, böylelikle Berlin veya Nice’de olduğu gibi büyük araçla düzenlenecek olası bir saldırının engellenmesinin hedeflendiği belirtildi. Kent merkezinde geçen yıl olduğu gibi 3 bin polis memurunun görev yapması bekleniyor.

Fransa’nın başkenti Paris’te kutlamaların merkezini Champs-Élysées bulvarının oluşturması bekleniyor. Bu yıl ışık ve havai fişek gösterisi yapılacak, ancak insanların maytap fırlatmasına izin verilmeyecek. Fransa genelinde yılbaşı kutlamaları nedeniyle 96 bin polis memuru görev yapacak.

İtalya'nın başkenti Roma'da yeni yıl kutlamaları güvenlik önlemleri altında yapılacak. Medyada çıkan haberlere göre, Turin, Venedik, Bologna gibi kentlerde kalabalık yerlerde maytap ve havai fişek yasağı getirildi.