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BBC Türkçe

2017'ye girerken eski karısı ve oğlu dahil 12 kişiyi öldürdü, intihar etti

Brezilya'nın Campinas kentinde silahlı bir kişi, yılbaşı kutlaması sırasında eski karısının ve oğlunun da aralarında olduğu 12 kişiyi öldürdü

02 Ocak 2017 01:14

Brezilya'nın Campinas kentinde, silahlı bir kişi yılbaşı kutlaması sırasında aralarında eski karısı ve oğlunun da bulunduğu 12 kişiyi öldürdü.

Adı açıklanmayan saldırganın birden fazla silahla eve gelerek içerdekileri taradığı belirtiliyor.

Saldırıda üç kişi de yaralanırken, saldırgan daha sonra intihar etti.

Gece 12'den hemen önce gerçekleşen saldırıda, komşuların silah seslerini duyduğu ancak bunu havai fişek gösterisi sandığı belirtiliyor.

Yaralılardan biri evden kaçarak komşularına haber verdi.

Christiano Machado adlı komşuları, "Sokak kutlamalarına katılmak için bahçe kapısından çıkarken, içeri yaralı bir adam girdi ve bizden yardım istedi" dedi.

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