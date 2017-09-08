2017'nin ilk 8 ayında bin 338 işçi hayatını kaybetti

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) ağustos ayında 16’sı çocuk en az 217 işçinin can verdiğini açıkladı. OHAL, grev kırıcılığı, fazla çalışma, işsizlik ve keyfiliğin ölüm getirdiği belirtilen raporda, 2017 yılının ilk 8 ayında can veren işçi sayısının da 1338’e yükseldiği ifade edildi.

İSİG raporuna göre ağustos ayında en az 217 işçi yaşamını yitirirken, ölümlerin yaşa göre dağılımı şöyle:

“14 yaş ve altı yaş grubunda 5 işçi, 15-17 yaş grubunda 11 işçi, 18-27 yaş grubunda 34 işçi, 28-50 yaş grubunda 93 işçi, 51-64 yaş grubunda 37 işçi, 65 yaş ve üstü yaş grubunda 12 işçi, ve yaşı bilinmeyen/öğrenilemeyen 25 işçi”

Yasadan sonra sayı azalmadı

Rapora göre ocak ayında en az 161, şubat ayında en az 133, mart ayında en az 152, nisan ayında en az 151, mayıs ayında en az 147, haziran ayında en az 170, temmuz ayında en az 207, ağustos ayında ise en az 217 işçi yaşamını yitirdi.

6331 sayılı İSG Yasası çıktıktan sonraki yıllarda ise iş cinayetlerinin sayısı şu şekilde arttı: 2013 yılının ilk sekiz ayında en az 757, 2014 yılının ilk sekiz ayında en az 1299, 2015 yılının ilk sekiz ayında en az 1142, 2016 yılının ilk sekiz ayında en az 1314, 2017 yılının ilk sekiz ayında ise en az 1338 işçi yaşamını yitirdi.

En çok ölüm inşaat ve tarımda oldu

Fırat Turgut’un Evrensel’de yer alan haberine göre, ağustos ayında iş cinayetlerinin iş kollarına göre dağılımı ise şu şekilde:

“İnşaat-yol 56, tarım-orman 54, taşımacılık 40, ticaret-büro 11, enerji 9, metal 8, konaklama-eğlence 7, gıda-şeker 5, madencilik 5, çimento-cam 4, belediye-genel işler 4, tekstil-deri 3, savunma-güvenlik 2, gemi-tersane 2, petrokimya-lastik 1, ağaç-kağıt 1, iletişim 1, basın-gazetecilik 1, iş kolu belirlenemeyen 3 işçi.”

İş kazalarının nedenlerinin başında ise trafik-servis kazası, yüksekten düşme, ezilme-göçük, elektrik çarpması yer aldı.

“İşçi sağlığını savunan işten atılıyor”

Raporda, daha önce çalıştığı Kaslowski ailesine ait organik kimya firmasından işçilerde toksik kimyasallara maruziyet tespit ettiği ve bunu Çalışma Bakanlığına bildirdiği için işine son verilen İşyeri Hekimi Dr. Ahmet Tellioğlu’nun OYAK Beton’da da 17 işçide, halk arasında madenci hastalığı-toz hastalığı olarak bilinen pnömokonyoz bulgusu tespit etmesinin ardından işten çıkarıldığı, Çerkezköy’deki Bony Çorap’ta İSİG Temsilcisi Hakan Gürses’in işçilerin hakkını savunduğu için tazminatı dahi ödenmeden işten çıkarıldığı bilgileri de paylaşıldı.

OHAL’de işçi ölümleri arttı

OHAL/KHK rejiminin ilan edilmesinin üzerinden bir yılı aşkın bir zamanın geçtiği hatırlatılan raporda “Görüldü ki bu rejim işçi haklarını daha da kısıtlayan, ses çıkaranı gözaltına alan ve tutuklayan, işçi ölümlerini artıran, grevlere müdahale eden bir uygulamalar zincirini hayata geçiriyor” denildi. Raporda, elini iş makinesine kaptıran işçinin OHAL’de kimliği yanında olmadığı için 1 saat Pamukkale Üniversite Hastanesi acil servisinde bekletildiği de hatırlatıldı.