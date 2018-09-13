2017'den itibaren Merkez Bankası kararları Dolar/TL'yi nasıl etkiledi?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) son dönemde aldığı kararlar dolar/TL üzerinde hareketliliğe sebep oldu. 24 Haziran seçimlerinden sonra yaşanan kur hareketliliği o döneme kadar 'düşük faiz' politikası uygulayan TCMB'yi bir dizi farklı karar almaya sürüklemişti. Gözler, TCMB'nin yarın gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına çevrildi. TCMB'nin yarın alacağı kararlar merak edilirken, iş dünyası faiz arttırımı bekliyor. Bloomberg HT, 2017 başından itibaren TCMB'nin aldığı kararların dolar/TL'ye etkilerini derledi.

24 Ocak 2017

Merkez Bankası faiz koridorunun üst bandını yüzde 8,50'den yüzde 9,25'e ve geç likidite penceresi borç verme faiz oranını da yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltti.

3.74 seviyesinde bulunan dolar, karar piyasa beklentisini karşılamadığı için 3.83'e yaklaştı, sonrasında 3.80'in altına indi.

16 Mart 2017

Merkez Bankası, geç likidite penceresi faiz oranını 75 baz puan artışla yüzde 11.75 seviyesine yükseltti. Dolar ilk tepkisini 3.66 seviyesinden 3.63 seviyesine inerek verdi.

26 Nisan 2017

Geç likidite penceresi borç verme faiz oranı yüzde 11,75'ten yüzde 12,25'e yükseltildi. Faiz kararı öncesi 3.59'ün üstünde olan dolar 3.56 seviyesine çekildi.

22 Kasım 2017

Faiz koridorundan yapılan fonlama, ortalama faiz yerine sadece GLP kullanılarak gerçekleştirilmeye başlandı. Böylelikle ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 25 baz puan artarak GLP ile aynı seviye olan 12.25'e yükseldi.

3.9781 ile tarihi zirveyi gören Dolar/TL , Merkez Bankası'nın bu hamlesinden sonra 3.95 seviyelerine geriledi.

14 Aralık 2017

Geç Likidite Penceresi faizi 50 puanlık artışla % 12,25'ten % 12,75'e yükseltildi. Karar öncesi 3.8284 seviyesinde hareket eden dolar, adımın beklentiyi karşılamaması nedeniyle karar sonrası 3.89'a yükseldi.

25 Nisan 2017

TCMB, geç likidite penceresi faizini 75 baz puan artırarak yüzde 13.50'ye çıkardı. Dolar kuru 4.0850 seviyesinden hızlı bir hareketle 4.03'e indi, yeniden 4.10'a yükseldi.

23 Mayıs 2018

Olağanüstü toplantıyla GLP faizi % 13.5'ten %16.5'e yükseldi Erken saatlerde 4,93 ile rekor seviyeye çıkan dolar/TL, faiz kararı sonrasında ilk tepki olarak 4,54'e geriledi.

28 Mayıs sadeleşme adımı

Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının politika faizi olacağı, bu oranın mevcut fonlama faizine (% 16,50) eşitleneceği duyuruldu. Güne 4.69'dan başlayan kur adımla 4.55'e geriledi.

7 Haziran 2018

MB'nin kararı öncesinde 4.58'de olan kur, 125 baz puan faiz artış kararıyla yüzde 1'den fazla düşerek 4.55 seviyesine çekildi.

24 Temmuz 2018

Merkez Bankası faizde değişikliğe gitmedi. Piyasalarda Merkez Bankası'nın faizi artırması bekleniyordu. Karar sonrası dolar 4,75 TL'den 4,94 TL'ye kadar yükseldi.