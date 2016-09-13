2017'de tatiller hangi günlere denk geliyor?

2016 yılında uzun bir tatil dönemi yaşayan vatandaşlar, 2017 yılında bayramların nasıl şekilleneceğini araştırmaya başladı. Bu yıl yılında hem Ramazan hem de Kurban Bayramı tatilini 9 gün yapma şansına erişen vatandaşlar, şimdiden tatil planlarını yapmak için gelecek yılın tatil günlerini araştırmaya başladı.

2017 yılının resmi tatil günleri şöyle;

*1 Ocak Yılbaşı (Pazar gününe denk geliyor)

*23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazar gününe denk geliyor)

*1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Pazartesi gününe denk geliyor)

*19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cuma gününe denk geliyor)

*24 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi (Cumartesi günü)

*25 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün (Pazar günü)

*26 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün (Pazartesi günü)

*27 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün (Salı günü)

*30 Ağustos Zafer Bayramı (Çarşamba günü)

*31 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi (Perşembe günü)

*1 Eylül Kurban Bayramı 1.gün (Cuma günü)

*2 Eylül Kurban Bayramı 2.gün (Cumartesi günü)

*3 Eylül Kurban Bayramı 3.gün (Pazar günü)

*4 Eylül Kurban Bayramı 4.gün (Pazartesi günü)

*29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar gününe denk geliyor)

Yarım gün tatil olan Kurban Bayramı arefe gününün 31 Ağustos olması ve bir gün öncesinin resmi tatil olarak kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı olması dolayısıyla tatil süresi 6 güne çıkarılabilecek.

Tatilciler üzülebilir

Resmi tatillerin denk geldiği günlerin genelde haftasonunda olması akıllara 2017'de 9 gün gibi uzun süreli tatillerin olmayabileceği düşüncesini getirdi.

Yılbaşı gecesi cumartesi akşamına denk gelirken resmi tatil olan 1 Ocak da pazar günü olacak.

Ramazan Bayramı arifesi cumartesi günü.

Kurban Bayramı ise cuma günü başlıyor.