2017'de sığınmacıların yeni rotası İspanya oldu

Özellikle Fas ve Cezayirli sığınmacıların sayısında yaşanan artışla 2017'de İspanya'ya deniz yoluyla ayak basan göçmenlerin sayısı bir önceki yıla göre 3 katı artış gösterdiği açıklandı. 200'den fazla sığınmacının da ülkeye ulaşmaya çalışırken hayatını kaybettiği belirtildi.

Sığınma hakkının temel bir hak olduğunu savunan İspanya Mülteciler Komisyonu (CEAR) konuya ilişkin yayınladığı açıklamada, ''Yılın sonunda ortaya çıkan bu tablonun dehşet verici'' olduğunu vurguladı.

Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) verilerine göre, geçen yıl 1 Ocak'tan 20 Aralık'a kadar olan zaman diliminde 6 bin 46 sığınmacı İspanya'nın güney kıyılarına ayak basarken, bu rakam 2017'de yaklaşık 21 bin 500'e çıktı. Göç yolunda yaşanan ölümlerde de artış gözlendi. Teknelerle ülkeye ulaşmaya çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı 223'e yükseldi. Bu, 2016'ya oranla 95 daha fazla ölüm anlamına geliyor.

Artışın nedeni Fas ve Cezayir'deki durum

İspanya İçişleri Bakanı Juan Ignacio Zoido, konuya ilişkin bir radyoya verdiği mülakatta ''Akdeniz Bölgesi'nin tamamında bir göçmen baskısından muzdaribiz'' ifadelerini kullandı.

Sığınmacıların çoğunun Akdeniz'de İspanya'yı Fas'tan ayıran en dar boğaz olan Cebelitarık Boğazı üzerinden İspanya'ya geldiği belirtiliyor. İnsan kaçakçıları sığınmacıları tahtadan yapılmış ya da şişme botlarla, hatta kimi zaman jetskilerle yüzlerce Euro karşılığında İspanya'ya geçiriyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre özellikle geçen haziran ayından bu yana İspanya'ya gelen Faslı sığınmacıların sayısında bir artış gözlemlendi.

Endülüs İnsan Hakları Örgütü'nden (APDHA) Carlos Arce, Fransız Haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada, ''Cezayir'de son üç yıldır çığrından çıkan ekonomik durumun ve Fas'ın kuzeyindeki toplumsal huzursuzluk ortamının bu artışta etkili olduğunu düşündüklerini'' söyledi. Arce'ye göre, Fas'taki güvenlik birimleri de söz konusu sığınmacı akınını kontrol etmekten çok, bastırmaya odaklanmış durumda.

''Hapishanede'' tutulan sığınmacılar

İspanyol hükümetinin geçen Kasım ayında İspanya'nın güneyinde çoğunluğu Cezayirli yaklaşık 500 sığınmacıyı göçmen gözaltı merkezlerinde yer olmaması nedeniyle henüz açılmamış bir hapishaneye yerleştirmesi yoğun tepkilere neden olmuştu. İnsan hakları örgütleri, sığınmacıların başvuruları sonuçlanana kadar polise ya da mahkemeye düzenli yoklama vermek şartıyla daha serbest koşullarda beklemelerini talep etmişti. Ancak İçişleri Bakanı Zoido, böyle bir durumda sığınmacıların ortadan kaybolabileceğini ve bunun da insan kaçakçılarının daha fazla sığınmacıyı ülkeye getirmelerine neden olabilceğini savunarak öneriye karşı çıkmıştı.

İtalya ve Yunanistan'a gelen sığınmacı sayısında düşüş

İspanya'daki artışın aksine Yunanistan ve İtalya'ya gelen sığınmacıların sayısında ise düşüş gözlemlendi.

Kıyılarındaki önlemleri artıran İtalya'ya ayak basan sığınmacı sayısı bu yıl yaklaşık 119 bine kadar düştü. Yunanistan'da ise Türkiye ile AB arasındaki mülteci anlaşmasının ülkeye sığınmacı akınını büyük ölçüde yavaşlattığı gözlemleniyor. Zira, 2017'de ülkeye gelen sığınmacı sayısı 28 bin oldu. 2016'da her iki ülkeye de deniz yoluyla 170 binden fazla sığınmacı gelmişti.

Yaşanan ölümlerin sayısında da düşüş gözlendiği belirtildi. IOM'nin verilerine göre geçen yıl 4 bin 967 kişi Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybederken, bu yıl bu sayı 3 bin 116'ya geriledi.

AFP/SÖ,ÖA

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