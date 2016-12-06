2017'de resmi tatil kaç gün olacak? İşte yeni takvim

2017 tatil takvimi, çoğu resmi tatil gününün hafta sonu tatiline denk gelmesi nedeniyle tatil planlarını olumsuz etkileyecek. 2016 yılı içerisinde memurlar resmi tatillerin hafta içine denk gelmesi sebebiyle Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda 18 gün tatil yapmışlardı.

2017'de ise çalışanlar tam gün resmi izin yapmak için 1 Mayıs 2017 tarihine kadar beklemek zorunda. Resmi tatil yapılan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, yılbaşı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın üçü de hafta sonuna denk gelmesi sebebiyle çalışanlar resmi tatil yapamayacak.

1 Mayıs 2017'ye kadar resmi tatil yok

Yalnızca 1 Mayıs İşçi Bayramı, Pazartesi gününe denk geldiği için resmi tatil yapılabilecek. Çalışanlara bu yıl 1 Mayıs 2017'ye kadar tam gün resmi tatil olmaması sosyal medyanın da en çok konuşulan konu oldu.

2017'de bayram tatilleri de kısa

2017 Ramazan bayramı 25 Haziran 2017 Pazar günü başlayıp, 27 Haziran 2017 Salı günü sona ercek. Kurban bayramı ise 1 Eylül Cuma günü başlayıp 4 Eylül 2017 Pazartesi günü tamamlanacak.

Peki 2017 yılında memurlar ve çalışanlar kaç gün resmi tatil izni kullanacak. 2017 Kurban Bayramı hangi günlere denk gelecek?

İşte 2017'nin resmi tatilleri:

YILBAŞI: 1 Ocak 2017 - Pazar

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI: 23 Nisan 2017 - Pazar

EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ: 1 Mayıs 2017 - Pazartesi

ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI: 19 Mayıs 2017 - Cuma

RAMAZAN BAYRAMI (AREFE): 24 Haziran 2017 - Cumartesi

RAMAZAN BAYRAMI 1. GÜN: 25 Haziran 2017 - Pazar

RAMAZAN BAYRAMI 2. GÜN: 26 Haziran 2017 - Pazartesi

RAMAZAN BAYRAMI 3. GÜN: 27 Haziran 2017 - Salı

ZAFER BAYRAMI: 30 AĞUSTOS 2017 - Çarşamba

KURBAN BAYRAMI (AREFE): 31 Ağustos 2017 - Perşembe

KURBAN BAYRAMI 1. GÜN: 1 EYLÜL 2017 - Cuma