2017’de Akdeniz’i geçmeye çalışan 2,776 sığınmacı öldü

Hilal Sarı / İstanbul, 17 Ekim (DHA) – Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) bu yıl 15 Ekim itibariyle 143 bin 355 sığınmacı ve göçmenin Avrupa’ya deniz yoluyla girdiğini ve 2776 kişinin Akdeniz’i geçmeye çalışırken öldüğünü veya kaybolduğunu açıkladı.

Avrupa’ya geçmeye çalışan sığınmacı ve göçmenlerin yüzde 75’i İtalya üzerinden kıtaya ulaşırken, yüzde 25’i ise Yunanistan, Kıbrıs ve İspanya üzerinden Avrupa’ya ulaştı.

Geçen yıl aynı dönemde Avrupa’ya giriş yapan sığınmacı ve göçmenlerin toplamı 319 bin 594’tü.

IOM Kayıp Sığınmacılar Projesi (MMP) verilerine göre dünya genelinde 4 bin 668 insan göç ederken hayatını kaybetti.

Akdeniz’i 2017’nin başından bu yana geçmeye çalışırken hayatını kaybeden veya kaybolan sığınmacı ve göçmenlerin sayısı ise 2 bin 776 oldu. Geçen yıl aynı dönemde 3 bin 709 sığınmacının Akdeniz’de hayatını kaybettiği belirtildi.

Avrupa’ya 2016 yılında ulaşmaya çalışanların yüzde 1.4’ünün hayatını kaybettiği belirtilen rapora göre ölüm oranı bu yıl yüzde 1.9’a yükseldi.

Yunanistan üzerinden Avrupa’ya geçmeye çalışan sığınmacı ve mültecilerin büyük bir çoğunluğu Suriye ve Afgan kökenliyken, Irak ve Pakistan asıllı sığınmacı ve göçmenler de görüldü.

Akdeniz’i geçerek İtalya’ya ulaşan 109 bin 685 sığınmacı ve mültecinin ise Nijerya, Gine, Gambia, Fildişi Sahilleri, Mali, Senegal, Eritre’den geldiği belirtildi.