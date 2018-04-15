2017'de 23 bin aile, aşıyı reddetti, birbirlerine hacamatı önerdi!

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) tüm ülkelere önerdiği aşı, Türkiye’deki 23 bin aile tarafından reddediliyor. Sosyal medya üzerinden bir araya gelen aileler, hastalıkları kontrol altına alıp, bağışıklık kazandıran aşıyı tavsiye etmeyen doktor isimlerini birbirleriyle paylaşarak hacamat uygulamasını savunuyor. Sağlık Bakanlığı’nın rakamlarına göre; aşıyı reddeden aile sayısı 2011 yılında 183 iken 2017 yılında katlanarak 23 bine çıktı.

Cumhuriyet'ten Şeyma Paşayiğit'in haberine göre, aşıyı reddeden ailelerin sayısının gün geçtikçe artmasının yanı sıra “aşının tıbbi ve hukuki zorunluluk” olmadığını öne sürenler, sosyal medya üzerinden bir araya gelerek örgütleniyor. Üye sayısının 45 bini geçtiği aşının zorunluluk olmadığını ifade eden grubun çoğunluğunu çocuk sahipleri oluşturuyor. Aşıyı reddetmenin hukuki zemininin tartışıldığı grupta, hastaneye gidilmemesi konusunda öneriler sunuluyor. En çok önerilen konuların başını ise “hacamat” çekiyor.

Grup üyeleri, “Aşıları tavsiye etmeyen, onaylamayan ya da çocuklarına aşı yaptırmayan, ebeveynlere saygı duyan” diye nitelendirdikleri doktorların isimlerini birbirleriyle paylaşıyor. Aşısız çocukların aşılı çocukları hasta etmeyeceği öne sürülen grupta, “aşılanmamış çocukların sıfır risk taşıdığı, salgına sebep olmayacakları ve kolay hasta olmayacağı, hasta olsa bile çok daha hafif atlatacakları, bağışıklık sistemlerinin çok daha güçlü olacağı” bilgileri paylaşılarak ısrarla tekrarlanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından bu hafta yapılacak “Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi” de “umut veren, güzel gelişme” ifadeleriyle övgü alıyor.