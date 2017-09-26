2017 'YÖK Üstün Başarı Ödülleri' sahiplerini buldu

ANKARA, (DHA) - ÜNİVERSİTELERDEKİ bilimsel araştırma ile gerçekleştirilen çalışmaları, projeleri, tezleri ve topluma hizmet faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla, Yükseköğretim Kurulu tarafından bu yıl ilk kez hayata geçirilen \"Üstün Başarı Ödülleri\" sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verilen ödüller, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi\'nde YÖK tarafından düzenlenen \"2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni\"nde gerçekleştirilen programla bireysel ve kurumsal olmak üzere iki kategoride dağıtıldı.

YÖK tarafından, \"Bireysel Ödüller\" kapsamında \"Yılın Doktora Tez\" ödüllerini almaya hak kazanan akademisyenler ve çalışmaları, hoca-talebe ilişkisine dikkat çekmek, bu konuya ehemmiyet verildiğini göstermek amacıyla, doktora öğrencisinin danışman hocası ile birlikte ödüllendirilmesine karar verildi.

2017 Akademide \"Üstün Başarı Ödülleri\" kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen \"Bireysel Ödül\" kategorilerinde; Sosyal ve Beşeri Bilimler Kategorisinde, \"Özel eğitim alanında üstün yetenekli çocukların eğitimi\" üzerine yaptıkları doktora tezi ile Yrd. Doç. Dr. Sayın Ahmet Bildiren ve tez danışmanı Prof. Dr. Sayın Tevhide Kargın,

Fen ve Mühendislik Bilimleri Kategorisinde, \"İnşaat mühendisliği alanında katı cisimler mekaniği\" üzerine yaptıkları doktora tezi ile Yrd. Doç. Dr. Sayın Bekir Akgöz ve tez danışmanı Prof. Dr. Sayın Ömer Civalek, Sağlık Bilimleri Kategorisinde, eczacılık alanında \"Elektrokimya\" üzerine yaptıkları doktora tezi ile Dr. Sayın Sevinç Kurbanoğlu ve tez danışmanı Prof. Dr. Sayın Sibel Ayşıl Özkan, ödül almaya hak kazandılar.

2017 Akademide \"Üstün Başarı Ödülleri\" kapsamında \"Kurumsal Ödül\" kategorilerinde Topluma Hizmet Ödülü, dezavantajlı gruplara ve engellilere yönelik sunulan sistematik hizmetlerin etkisinin yüksek ve sürdürülebilir nitelikte olması ve bu çalışmaların uluslararası ve ulusal düzeyde model niteliği taşıması nedeniyle Anadolu Üniversitesi\'ne layık görülürken, bu ödül, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan\'a, Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülü, Başçiftlik Beyazı adıyla yeni bir patates çeşidinin geliştirilmesi, tescil edilmesi, tohumluk üretim sisteminin kurulması ve tohumda dışa bağımlılığın azaltılması ve bölgenin sosyoekonomik açıdan kalkınmasına katkı sağlaması nedeniyle Gaziosmanpaşa Üniversitesi\'ne layık görülürken bu ödül, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin\'e, Üniversite-Sektör İşbirliği Ödülü, İstanbul Üniversitesi ve THY arasındaki işbirliği kapsamında THY\'nin ikinci pilot adaylarının psikolojik özelliklerinin değerlendirilmesi ve seçimine yönelik olarak daha önce yurtdışında verilen hizmete alternatif olarak bir sistem oluşturulması, bu işbirliğinin dünyada sayılı havacılık psikolojisi enstitülerinden birinin kurulmasına ve bu alanda nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine vesile olması nedeniyle İstanbul Üniversitesine layık görülürken, bu ödül, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak\'a, Uluslararası İşbirliği Ödülü ise, ODTÜ ile CERN arasındaki işbirliğin Türkiye için bir ilk olması, dünyadaki örnekleri için ise yenilikçi nitelik taşıması, Türkiye\'nin uzay endüstrisinde ilerlemesi için önemli katkı sağlayacak olması ve bu alanda genç insan kaynağının eğitilerek, ülkemizde nitelikli personel yetiştirilmesine katkı sağlamasına yönelik olarak 2016 yılı içinde gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar nedeniyle Orta Doğu Teknik Üniversitesi\'ne layık görülürken, bu ödül, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan Kök\'e,

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından takdim edildi.