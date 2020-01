2017 Yılının "Fark Yaratan Kadınları" Açıklandı

İstanbul, 2 Kasım (DHA) – Dünyanın en büyük pazarlama iletişimi yayını Advertising Age tarafından düzenlenen, \"Women to Watch 2017\"nin fark yaratan kadınları belirlendi. Bu yılın fark yaratan sekiz kadını da mesleki başarılarının ötesinde kendi endüstrileri için birer rol model olarak, kadınların iş dünyasındaki önemini ortaya koyuyor.

Türkiye\'de MediaCat Dergisi himayesinde Brand Week Istanbul kapsamında bu yıl beşinci kez gerçekleştirilen \"Women to Watch 2017\"nin fark yaratan sekiz kadını:

- Teknoloji Lideri: Magdalena YEŞİL- Salesforce Yönetim Kurulu Üyesi

- Tasarım Lideri: Defne KOZ - Koz Susani Design, Tasarımcı

- Marka Lideri: Ebru ÖZDEMİR - Limak Yatırım Holding, Yönetim Kurulu Başkanı

- Pazarlama Lideri: Ebru ÖZGÜÇ - Vodafone Türkiye, Marka ve Pazarlama Stratejisi Direktörü

- Marka Yönetimi Lideri: Nazan SOMER - Yapı Kredi Perakende Bankacılık Genel Müdür Yard.

- Global Lider: Oya CANBAŞ - Bayer, Tüketici Sağlığı İngiltere ve İrlanda Ülke Müdürü

- Dijital Lider: Didem Dinçer BAŞER - Garanti Bankası Dijital Bankacılık Genel Müdür Yard.

- Medya Lideri: Aslı ŞAFAK - Bloomberg HT Programcısı, Gazeteci, Yazar

Brand Week Istanbul kapsamında 7 Kasım Salı günü Zorlu PSM\'de gerçekleşecek Women to Watch Paneli\'nde bir araya gelecek olan 2017\'nin Fark Yaratan Kadınları, iş dünyasında yaşadıkları zorlukları, kendi çözüm yollarını ve başarı hikayelerini paylaşacaklar. Panel sonrasında düzenlenecek törende ödüller sahipleriyle buluşacak.

Women to Watch hayat boyu başarı ödülü olmaktan ziyade; son bir yılda gösterilen performansların değerlendirilmesiyle belirleniyor. Women to Watch kadınlarının belirlenmesinde herhangi bir başvuru söz konusu değil. Advertising Age’in belirlediği kriterler çerçevesinde belirlenen adaylar, Ad Age ve MediaCat’in editöryal standartları içinde incelenerek ve titiz bir çalışma sonrasında kazananlar finalize edilmesi ile kamuoyuna duyuruluyor. (Fotoğraflı)