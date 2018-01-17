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Ekonomi

2017 yılında en çok leopar desenli kıyafetler iade edildi

İSTANBUL, (DHA)-2017 yılı boyunca, e-ticarette önemli paya sahip olan alışveriş portalı yapılan alışverişleri inceleyerek, müşterilerinin en çok iade ettiği ürünleri tespit etti

17 Ocak 2018 15:00

İSTANBUL, (DHA)-2017 yılı boyunca, e-ticarette önemli paya sahip olan alışveriş portalı yapılan alışverişleri inceleyerek, müşterilerinin en çok iade ettiği ürünleri tespit etti. Morhipo.com’un verilerine göre müşteriler en çok leopar desenli ürünleri iade ediyor. İkinci sırada jean ürünleri gelirken, üçüncü sırada ise abiye tasarım elbiseler yer alıyor.

Elektronik ortamda yapılan alışverişler incelenerek 2017\'nin dökümü yapıldı. Verilen aylık ortalama 500 yüz 1000’e yakın Morhipo siparişinden iadeleri analiz eden e-ticaret alışveriş portalı , en çok leopar desenli kıyafetlerin, jean pantolonların ve abiye tasarım elbiselerin iade edildiğini tespit etti.

KADINLAR EN ÇOK RENK VE DESEN KONUSUNDA KARARSIZ

Verilere göre kadınlar renk ve desen konusunda tereddütlü, erkekler ise beden sıkıntısı için iade ediyor. Morhipo.com\'a göre iadeler en çok kadınlar tarafından yapılıyor.Tüm siparişler içinde kadınların alışveriş oranı yüzde 55 iken erkeklerde bu oran yüzde 45 seviyesinde. Ancak iadelerin yüzde 64’ü kadınlar tarafından yapılıyor. Morhipo.com çağrı merkezi yetkilileri müşterilerine iade sebeplerini sorduğunda, kadınların en sık belirttiği nedenin “kıyafetin rengi ya da deseninin üzerine yakışmaması” olduğu tespit ediliyor.Toplam iadelerin yüzde 36’sını yapan erkeklerin ise çoğunlukla “bedenlerini tam bilmedikleri için iki bedeni birlikte satın alarak uymayan parçayı iade etmeyi” tercih ettikleri görülüyor.

E-TİCARETTE DE MAĞAZA DENEYİMİ YAŞAMAYI SEVİYORUZ

İade sebepleri sorulan müşterilerin çoğu mağaza deneyimini sanala taşıdıklarını belirtiyor. Alacakları kıyafetin ya da aksesuarın üzerlerinde nasıl duracağı konusunda kararsızlık yaşıyorlarsa aynı ürünün iki farklı rengini, desenini ya da bedenini sipariş ediyor ve içlerinden birini satın alıp diğerini iade ediyorlar. Böylece evlerinin konforunda ürünleri deneyip diledikleri ürünü satın alarak alışveriş yapıyorlar. Satın alma ve iade adetlerinde İstanbul, Ankara ve İzmir başı çekse de 2017’de en çok iade oranına sahip iller sırasıyla Uşak yüzde 35, Muş yüzde 27 ve Edirne yüzde 27 oldu.

\"İADE VE DEĞİŞİM ANINDA MAĞAZADA YAPILIYOR\"

Morhipo.com Genel Müdürü Şule Kuban, e-ticarette müşterilerine iade ile ilgili sundukları hizmeti şöyle anlattı: “ALL-LINE” adını verdiğimiz \'çok kanallı perakendecilik stratejisi\' sayesinde online alışverişin avantajlarını offline gücümüzle birleştiriyoruz. Müşteri mutluluğu uygulamalarımız kapsamında 2016 yılında TIKLA-GEL hizmetini devreye aldık. TIKLA-GEL sayesinde müşterilerimizin satın aldığı ürünleri Boyner ve YKM mağazalarından teslim almalarını sağladık. Bu sayede müşterilerimiz siparişlerini mağazaya teslim vererek, dilerlerse değişim ya da iade seçeneğini anında mağazada kullanabiliyorlar. TIKLA-GEL, 2017’de toplam siparişlerin yüzde 10’unda tercih edilmesinin yanı sıra sunduğu kolaylık sayesinde e-ticarete 50,000 yeni müşteri kazandırdı.\"

(FOTOĞRAF)

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