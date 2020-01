2017 yılı Trabzonspor’a iyi geldi

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor’a 1-0 mağlup olarak 2017 yılını mağlubiyetle tamamlayan Trabzonspor, 2017’de oynadığı 40 maçta, 2016 yılında oynadığı 44 karşılaşmaya göre daha başarılı bir performans ortaya koydu.

2016 yılında lig ve kupada 44 maça çıkan, 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 22 mağlubiyet elde eden Trabzonspor, 2017 yılında lig ve kupada toplam 40 maçta 20 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 yenilgi aldı, 2016’ya göre daha başarılı bir performans sergiledi.

LİGDE NEREDEYSE İKİYE KATLADI

Bordo-mavili takım 2016 yılında ligde 33 maç oynadı ve 10 galibiyet, 4 beraberlik, 19 mağlubiyetle toplamda 34 puan elde etti. Trabzonspor, 2017 yılında ise ligde çıktığı 35 karşılaşmada 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 yenilgi ile 62 puan topladı, 2016 yılındaki performansını neredeyse ikiye katlayarak bu kulvarda daha başarılı performans sergiledi.

2017’DE ÇOK ATTI, AZ YEDİ

2016 yılında lig ve kupada oynadığı 44 maçta 53 gol atıp kalesinde 65 gol gören Trabzonspor, 2017 yılında ise lig ve kupada 40 maça çıkarken, bu maçlarda 70 gol atıp 44 gol yedi. Bordo-mavililer attığı ve yediği gol noktasında da 2017 yılında 2016’ya göre daha başarılı bir performans ortaya koydu.

İLK YARIDA EN FAZLA FORMA GİYEN PEREİRA

Bu arada 2017-18 sezonunun tamamlanan ilk yarısında Trabzonspor’da en fazla forma giyen isim Bin 556 dakika ile 33 yaşındaki sağbek oyuncusu Joao Pereira oldu. Lig ve kupada toplam 18 maçta forma giyen Portekizli oyuncuyu, Bin 511 dakika ile devre arasında takımdan ayrılması gündemde olan Arjantinli oyuncu Emmanuel Mas takip etti. Bin 485 dakika ile Okay, Bin 348 dakika ile Yusuf Yazıcı ve Bin 260 dakika ile Onur Recep Kıvrak, Bin 177 dakika ile Burak Yılmaz, Bin 69 dakika ile Olcay, Bin 18’er dakika ile Kucka ve Durica bin dakikanın üzerinde süre alan takımın diğer istikrarlı isimleri oldu. Yabancı oyuncular arasında 214 dakika ile en az forma giyen isim Theo Bongonda olurken, en az forma giyen isimler ise 21 dakika ile Abdurrahim Dursun ve 26 dakika ile Furkan Yıldırım oldu.

EN GOLCÜ BURAK YILMAZ

Bordo-mavili takımda 2017-18 sezonunun ilk yarısında forvet oyuncuları da başarılı bir performans ortaya koydu. Sakatlığı nedeniyle üç maçta forma giyememesine rağmen 14 golle takımının en golcü ismi konumunda bulunan Burak Yılmaz, ayrıca ligde gol krallığında da zirveye ortak oldu. Kolombiyalı forvet oyuncusu Hugo Rodallega ise lig ve kupada toplam 11 kez fileleri havalandırmayı başardı. Bu iki futbolcuyu 5 golle N’Doye takip etti.

ASİSTLER ORTA SAHA OYUNCULARINDAN

Trabzonspor’un orta saha oyuncuları, yaptıkları asistlerle takımın golle buluşmasında etkin rol oynadı. Bordo-mavili takımda Abdülkadir, Olcay, Yusuf ve Castillo 3’er asistle takımlarında gole katkı sağlayan isimlerin başında yer aldılar.

TAKIMIN EN HIRÇINI OKAY YOKUŞLU

2017-18 sezonunun ilk yarısında Trabzonspor’da gördüğü kartlar bakımından en agresif oyuncu Okay Yokuşlu oldu. 6 sarı kartla takımının en çok kart gören ismi olan Okay’ı, 5’er sarı kart ile Kucka ve Uğur Demirok takip etti.

YEREL GAZETELERDEN ‘TRABZON’DA GÖRÜŞÜRÜZ’ YORUMU

Yerel Gazeteler, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Atiker Konyaspor’a 1-0 yenilen Trabzonspor’un, evinde oynayacağı ikinci maçta turu geçebileceğini yazdı. Sonnokta Gazetesi, “Hesap Trabzon’da görülecek”, “Trabzonspor, kupanın ilk ayağında gülemedi” ifadelerini kullandı. Karadeniz Gazetesi, “Trabzon’da bu iş biter”, “Konyaspor’a ilk maçta mağlup olan bordo-mavililer, tur umudunu ikinci maça bıraktı” yorumunu yaptı. Günebakış Gazetesi, “Bu iş bitmedi. Trabzon’da görüşürüz”, “Bordo-mavililer, 2017’yi Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Konya yenilgisiyle noktaladı” başlıklarını kullandı. Taka Gazetesi, “Rotasyon pahalıya patladı!”, “Tatil modunda sahaya çıkan Trabzonspor, ‘bitse de gitsek’ havasında oynayınca son 16 turunun ilk sınavından boynu buruk ayrıldı” ifadelerine yer verdi.

